València Innovation Capital incrementa un 370 % los fondos europeos para innovación en cuatro años

València Innovation Capital ha registrado un crecimiento muy significativo en la captación y gestión de fondos europeos para proyectos de innovación en los últimos cuatro años. Entre 2022 y 2025, el presupuesto europeo gestionado ha pasado de 380.892 euros a 1.791.662 euros, lo que supone multiplicar por 4,7 los recursos europeos en este periodo, es decir, ha supuesto un crecimiento de un 370%.

Este crecimiento sostenido refleja la consolidación de València Innovation Capital como una estructura especializada en innovación urbana y financiación europea. Solo en 2025, la estrategia municipal ha impulsado seis nuevos proyectos europeos y ha confirmado una evolución claramente al alza tanto en volumen económico como en ambición estratégica.

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha subrayado que “multiplicar por 4,7 los fondos europeos en apenas cuatro años demuestra que València Innovation Capital se ha consolidado como una herramienta sólida, profesional y plenamente preparada para competir en Europa”. En este sentido, ha destacado que “la ciudad ha reforzado su capacidad para liderar y coordinar proyectos complejos y alineados con los grandes retos urbanos”.

Durante el período 2022–2025, el presupuesto europeo gestionado ha mantenido una evolución claramente ascendente, ha superado el millón de euros anuales desde 2023 y ha alcanzado en 2025 su máximo histórico, con casi 1,8 millones de euros. “Este crecimiento nos permite transformar financiación europea en proyectos reales, con impacto directo en la ciudad y en la calidad de vida de la ciudadanía”, ha añadido Llobet.

La concejala ha puesto también en valor que el impulso de seis nuevos proyectos europeos en 2025 evidencia “la madurez alcanzada y la capacidad de València Innovation Capital para generar alianzas internacionales estables y competitivas”. Según ha explicado, “estos proyectos permiten probar soluciones innovadoras en la ciudad y reforzar su posicionamiento como laboratorio urbano de referencia a nivel europeo”.

Los proyectos europeos impulsados desde València Innovation Capital en este período abordan ámbitos estratégicos como la sostenibilidad, la movilidad, la digitalización, el turismo responsable o la innovación urbana y se conciben como herramientas para anticipar retos y acelerar la transformación de la ciudad.

En este contexto, València Innovation Capital impulsa y participa en 2025 en proyectos europeos que afrontan retos urbanos clave desde un enfoque innovador y colaborativo. MultiEngage trabaja en el desarrollo de nuevas herramientas de participación ciudadana digital; UrbanFlow se centra en la optimización de la movilidad y la gestión inteligente del espacio urbano; WaterGrid desarrolla modelos avanzados para una gestión más eficiente y resiliente del agua; Geo4Water aborda soluciones innovadoras para la gestión sostenible del ciclo urbano del agua y la adaptación al cambio climático; COP-Pilot promueve la cooperación entre ciudades europeas mediante el intercambio de conocimiento y buenas prácticas; y PurePolis impulsa soluciones orientadas a la mejora de la calidad del aire y la reducción de la contaminación urbana. En conjunto, estas iniciativas refuerzan el papel de València como laboratorio urbano y espacio de experimentación de soluciones con impacto real.

Con estos resultados, València Innovation Capital consolida su liderazgo en la captación de fondos europeos y refuerza la innovación como una política pública transversal con visión a largo plazo y capacidad real de impacto en el territorio.