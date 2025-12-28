Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aviso naranja

València suspende Expojove y todas las actividades al aire libre por el temporal

El ayuntamiento prohíbe el acceso al Jardín del Turia y recomienda no pasear por la Dehesa del Saler

Expojove no podrá abrir hoy sus puertas debido al aviso de temporal.

Expojove no podrá abrir hoy sus puertas debido al aviso de temporal. / Germán Caballero

Redacción Levante-EMV

València

El Ayuntamiento de València ha suspendido Expojove y todas las actividades municipales al aire libre con motivo del aviso naranja por lluvias decretado para este domingo en toda la provincia de Valencia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por lluvias para este domingo en toda la provincia de Valencia, por precipitaciones que podrían dejar 40 litros en una hora y entre 100 y 150 en 12 horas, así como el aviso amarillo por tormentas.

Tras la activación de estas alertas, el consistorio ha decretado el cierre de parques y jardines en toda la ciudad durante esta jornada, por lo que se prohíbe el acceso al Jardín del Turia y se recomienda no transitar por el Bosque de La Devesa.

Cementerios cerrados

También permanecerán cerrados los cementerios; se suspenden las actividades al aire libre organizadas por la Fundación Deportiva Municipal, y desde la pasada noche está activo el CAES de Emergencia Climática del Carmen, que se suma a los ya abiertos a diario de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet.

Noticias relacionadas y más

El rastro, sin actividad

Estarán también cerrados el mercado de la Plaza Redonda y el rastro, así como los mercados extraordinarios, y quedan suspendidas todas las actividades municipales al aire libre organizadas con motivo de las fiestas navideñas. Entre ellas, Expojove; la pista de hielo y el carrusel de la plaza del Ayuntamiento; la noria de la plaza de San Agustín; el paje real; la Central de la Navidad; el taller de Navidad y la yincana en la Devesa, y los conciertos y talleres de Valencia Music City, Visit Valencia y Turismo

TEMAS

