21.000 juguetes recogidos en la campaña benéfica “Métele un gol a la pobreza” realizada en Nuevo Centro

La campaña “Métele un gol a la pobreza” ha sido todo un éxito, logrando recoger 21.000 juguetes, batiendo el récord desde que se realiza la campaña

La campaña se ha desarrollado del 16 al 23 de diciembre, en la plaza interior de Nuevo Centro. El volumen de juguetes recogidos refleja la gran solidaridad de todos los valencianos, asegurando entre todos que, pese a las adversidades, ningún niño se quede sin una sonrisa esta Navidad.

Este año las asociaciones beneficiarias han sido: Esicu, Jesús y María Fuensanta, Proyecto Torreón, Monofamilias, Provida y Kobena & Ko.

La campaña ha estado organizada por IVAPEC, con el apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, Generalitat Valenciana, Nuevo Centro, El Corte Inglés, Aviprev y Family Up.