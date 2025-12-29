Comienza el proceso de licitación para reparar la piscina de La Petxina
El Ayuntamiento de València ha iniciado el procedimiento para adjudicar la contratación de las obras de reparación de la instalación deportiva
El Ayuntamiento de València ha iniciado el procedimiento de adjudicación para contratar la ejecución de las obras de reparación y de mejoras de la piscina del Complejo Deportivo y Cultural de La Petxina, por un importe de 1.333.708,83 euros.
La Junta de Gobierno Local aprobó, hace unas semanas, el proyecto de renovación de esta significativa instalación deportiva para el barrio y desde la Concejalía de Deportes ya se ha informado a la Asociación de Vecinos de La Petxina de los detalles los trabajos, que se prolongarán durante 7 meses, una vez adjudicadas las obras.
Como ha explicado la concejala de Deportes, Rocío Gil, “el Ayuntamiento está realizando una gran apuesta por renovar La Petxina, una de las instalaciones deportivas de la ciudad más emblemáticas que nos encontramos en un estado de deterioro importante y que nos ha llevado a realizar las intervenciones por fases para no tener que cerrar completamente el complejo deportivo y cultural. La apuesta de este equipo de gobierno por dotar a València de unas mejores instalaciones deportivas para sus vecinos y vecinas es clara”.
Asimismo y de manera paralela, el consistorio está llevando a cabo otras inversiones en este espacio de referencia para los deportistas de la ciudad. En concreto, la mejora energética del edificio de la piscina y el pabellón, incluyendo la incorporación de energías renovables, que está en fase de licitación y cuenta con una inversión de 1.279.221,05 euros. Este proyecto, cuyo plazo de ejecución es de seis meses, tiene con financiación europea a través de fondos procedentes del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU).
Además, durante 2024 se han destinado más de 580.000 euros a inversiones, trabajos y obras de mantenimiento en el complejo como mantenimiento de equipos, espacios e instalaciones, la rehabilitación y reforma de las cubiertas, los vestuarios y la zona exterior o las obras de reposición del falso techo de la piscina, entre otras mejoras.
- València ya vive una Navidad que ya amenaza con enfermar de éxito
- Tercera sentencia que obliga al Ayuntamiento de València a readmitir a un trabajador llegado con Ribó
- Transportes precisa que València no tendrá ayudas al transporte mientras no aplique la Zona de Bajas Emisiones
- Primera factura del fiasco de la Zona de Bajas Emisiones: València pagará 14 millones por la subida del bus
- La grúa se lleva más de 40 coches que impedían el montaje del mercadillo navideño de Castilla
- Un grupo de 10 menores organizados agrede de forma aleatoria a viandantes de la ciudad de València
- Reabre al tráfico un carril del primer tramo de la avenida de Giorgeta en València
- El Cuponazo de la ONCE deja más de 6 millones de euros en València