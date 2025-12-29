Comienza el proceso de licitación para reparar la piscina de La Petxina

El Ayuntamiento de València ha iniciado el procedimiento de adjudicación para contratar la ejecución de las obras de reparación y de mejoras de la piscina del Complejo Deportivo y Cultural de La Petxina, por un importe de 1.333.708,83 euros.

La Junta de Gobierno Local aprobó, hace unas semanas, el proyecto de renovación de esta significativa instalación deportiva para el barrio y desde la Concejalía de Deportes ya se ha informado a la Asociación de Vecinos de La Petxina de los detalles los trabajos, que se prolongarán durante 7 meses, una vez adjudicadas las obras.

Como ha explicado la concejala de Deportes, Rocío Gil, “el Ayuntamiento está realizando una gran apuesta por renovar La Petxina, una de las instalaciones deportivas de la ciudad más emblemáticas que nos encontramos en un estado de deterioro importante y que nos ha llevado a realizar las intervenciones por fases para no tener que cerrar completamente el complejo deportivo y cultural. La apuesta de este equipo de gobierno por dotar a València de unas mejores instalaciones deportivas para sus vecinos y vecinas es clara”.

Asimismo y de manera paralela, el consistorio está llevando a cabo otras inversiones en este espacio de referencia para los deportistas de la ciudad. En concreto, la mejora energética del edificio de la piscina y el pabellón, incluyendo la incorporación de energías renovables, que está en fase de licitación y cuenta con una inversión de 1.279.221,05 euros. Este proyecto, cuyo plazo de ejecución es de seis meses, tiene con financiación europea a través de fondos procedentes del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU).

Además, durante 2024 se han destinado más de 580.000 euros a inversiones, trabajos y obras de mantenimiento en el complejo como mantenimiento de equipos, espacios e instalaciones, la rehabilitación y reforma de las cubiertas, los vestuarios y la zona exterior o las obras de reposición del falso techo de la piscina, entre otras mejoras.