Educación confirma el festivo escolar del 16 de marzo en València

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha autorizado este lunes de manera excepcional la modificación del calendario académico para el curso 2025/2026, a petición del Ayuntamiento de València. El alumnado de este municipio tendrá como día no lectivo el 16 de marzo de 2026 por motivo de las Fallas y alargará un día más el curso, hasta el lunes 22 de junio.

Esta decisión se produce después de que las comisiones falleras bloquearan el plan de actividades municipal para las Fallas de 2026 mientras no se autorizara como no lectivo el lunes, 16 de marzo, ya que de esa manera se completa la semana fallera y se facilita la participación de los niños en la "plantà". A renglón seguido se reunió de nuevo el Consejo Escolar y aprobó ese día de fiesta a cambio de prolongar un día más el curso académico. Únicamente faltaba el visto bueno de la Generalitat, y eso ya se ha confirmado también.

La Conselleria de Educación, a través de la Dirección General de Centros Docentes, es quien establece los criterios generales por los que se ha de regir el calendario escolar para todos los centros docentes de la Comunitat Valenciana.

La normativa contempla posibles modificaciones del calendario establecido con carácter general, a propuesta de la Dirección Territorial y previo acuerdo del Consejo Escolar competente, mientras no supongan la disminución del cómputo total de días lectivos del curso académico.

El acuerdo

La propuesta municipal recoge explícitamente la compensación de la jornada del 16 de marzo de 2026 mediante la prolongación del curso hasta el día 22 de junio de 2026, garantizando así el cumplimiento del tiempo escolar legalmente establecido.

El director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, ha explicado que “una vez recibida la propuesta el pasado viernes, se ha aceptado su valoración debido a que concurren circunstancias excepcionales, siempre pensando en el beneficio de los alumnos”.

En este sentido, ha añadido que “la Conselleria ha valorado la opción más favorable a los intereses del alumnado y sus familias en unas fechas tan señaladas para València como es la celebración de las Fallas, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y con profundo arraigo en la tradición cultural de los valencianos”.

Esta decisión se fundamenta, tal y como recoge el informe favorable de la Inspección Educativa, “en la complejidad organizativa y de movilidad derivada de las fiestas de las Fallas 2026, concretamente la entrega de premios de las fallas infantiles y las directrices de ocupación del dominio público aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 7 de noviembre de 2025”.

Educación estima que estas circunstancias “alteran el normal desarrollo de la actividad educativa y el acceso a los centros docentes” y ha decidido declarar día no lectivo en el municipio el día 16 de marzo de 2026 y prolongar el calendario escolar del curso 2025-2026 en la localidad de Valencia hasta el día 22 de junio de 2026 para todos los niveles educativos. De este modo, se compensa esa jornada y se mantiene el número preceptivo de días lectivos.

Carácter puntual

En la resolución, la Conselleria ha destacado la excepcionalidad de esta modificación al subrayar que “la presente autorización tiene carácter puntual y no genera precedente ni efectos vinculantes para futuras solicitudes”.

La propuesta ha sido estudiada tras la petición del Ayuntamiento de Valencia, en la que se ha trasladado el acuerdo adoptado por unanimidad por el Consejo Escolar Municipal relativo a la modificación del calendario escolar para el curso 2025-2026 en el término municipal de València.

El Consejo Escolar Municipal de Valencia había solicitado, en sesión celebrada el 7 de julio de 2025, la declaración como festivos, a efectos escolares, de los días 10 de octubre de 2025 y 17 y 18 de marzo de 2026, cuya autorización corresponde a la Dirección Territorial con competencias en materia de Educación de Valencia, que dictó resolución favorable con fecha 15 de julio de 2025.

En la resolución de 12 de noviembre de 2025 por la que se aprueba el calendario de fiestas locales retribuidas y no recuperables en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el año 2026 se establece que en la ciudad de València son además festivos el 22 de enero, San Vicente Mártir, Patrón de la ciudad de València y el 13 de abril, San Vicente Ferrer, Patrón de la Comunitat Valenciana.