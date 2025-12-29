Expojove entrena a los más pequeños en materia de emergencias
El Plan Valencia+Segura ya ha preparado a más de 30.000 personas en València
El Plan València + Segura, que tiene como objetivo principal preparar a la ciudadanía de València para responder ante todo tipo de emergencias y proporcionarle los conocimientos necesarios para entender las alertas y actuar de forma adecuada, aprovecha el escaparate de Expojove para formar a niños y niñas y difundir mensajes preventivos ante las emergencias desde los puestos de la Policía Local y Bomberos.
El concejal de Prevención, Extinción de Incendios y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, ha explicado que “formar a los más pequeños y pequeñas es clave para reforzar la cultura de la prevención y cuando se interioriza desde la escuela o desde espacios de ocio educativo como Expojove se multiplica su impacto a toda la sociedad. Con el Plan València + Segura, el ayuntamiento apuesta por una ciudadanía más preparada, más informada y donde la seguridad es una tarea compartida que va desde los más pequeños a los más mayores de la familia”.
Para Caballero, “la presencia de las carpas de València + Segura en Expojove, junto a los Bomberos y Policía Local, persigue el objetivo de aprender de forma natural a través del juego de cómo actuar ante una emergencia, cómo protegerse y proteger a los demás. Si entre todos logramos que la prevención forme parte de su día a día desde la infancia, estaremos construyendo una ciudad más segura y más preparada para el futuro”.
30.000 personas formadas
30.000 personas han recibido ya formación en emergencias desde que, el mes de septiembre, el programa València + Segura empezó a funcionar por medio de carpas informativas en La Torre, Castellar-l’Oliveral y El Forn d’Alcedo. Desde ese momento, se han instalado ya 40 carpas informativas en puntos estratégicos de la ciudad, se están llevando a cabo campañas de sensibilización en medios impresos y digitales, mupis y elementos en la vía pública, páginas web, aplicaciones y redes municipales y se están realizando sesiones formativas específicas a empresas, funcionarios, policías y otros colectivos. El programa lo integra un equipo de formadores y formadoras, unas 100 personas especialistas y profesionales con diferentes perfiles, entre los que hay profesores, bomberos y policías, que imparte sesiones prácticas en las que se explican los principales riesgos a los que nos enfrentamos y las mejores formas de minimizar sus consecuencias.
El plan tiene especial incidencia en la población infantil y juvenil, las personas mayores, personas con discapacidad, entidades vecinales, asociaciones de consumidores y amas de casa hasta alcanzar, progresivamente, al conjunto de la población. Está previsto que el programa llegue a todos los centros educativos de la ciudad, a los centros de día, centros de mayores, asociaciones de personas con discapacidad, empresas e instituciones que lo soliciten y, además, está abierto a todos los municipios del área metropolitana. Para ello deben acceder al enlace www.valencia.es\massegura.
