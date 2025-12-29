Grafitis en las instalaciones públicas para concienciar sobre el Medio Ambiente

El Ayuntamiento de València ha puesto en marcha una campaña divulgativa para acercar a la ciudadanía la importancia del saneamiento y el papel esencial que desempeña en la protección del medio ambiente y en el buen funcionamiento de la ciudad.

Como ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Carlos Mundina, “para transmitir este mensaje de forma clara y cercana vamos a recurrir al arte urbano como herramienta de comunicación, vamos a utilizar muros de edificios municipales vinculados a las infraestructuras de saneamiento del ciclo integral del agua como soporte para difundir contenidos de concienciación ambiental”.

En este sentido, Mundina ha apuntado que esta iniciativa permite, por un lado, recuperar espacios públicos que sufrían pintadas ilegales, mejorar su imagen y reducir los costes de mantenimiento y “por otro lado, convierte estas infraestructuras en puntos informativos que ayudan a explicar a la ciudadanía cómo el saneamiento contribuye a prevenir la contaminación, proteger la costa y la huerta y garantizar una ciudad más saludable y sostenible”.

Las actuaciones se están llevando a cabo en estaciones de bombeo, depósitos de tormentas y estaciones de control ambiental repartidas por distintos barrios y pedanías. “Son instalaciones que normalmente pasan desapercibidas pero que realizan una labor diaria imprescindible para la gestión de las aguas residuales y pluviales y para la mejora del medio ambiente urbano”, ha apuntado el concejal del Ciclo Integral de Agua.

En esta primera campaña los murales serán realizados por los artistas locales Alejandra de la Torre y por Emilio Ramón García, que, con dos estilos diferentes, utilizan un lenguaje visual directo y comprensible para reforzar un mensaje común, poner en valor el saneamiento y la mejora que conlleva para el medio ambiente. Además, la campaña servirá para explicar que el saneamiento es una infraestructura clave para la protección del medio ambiente y para el bienestar de la ciudadanía.

Con esta campaña, el Ayuntamiento apuesta por hacer visible el trabajo que se desarrolla desde el Servicio del Ciclo Integral del Agua, fomenta el respeto por unas instalaciones esenciales y recuerda que cuidar el saneamiento es también cuidar el entorno en el que vivimos. En esta primera campaña se han incluido las siguientes instalaciones:

-Estación de Bombeo Fuente de San Luis I (c. Pilar Javaloyas Gaudiza sn)

-Estación de Bombeo Fuente de San Luis II (c. Forners de Castellar sn, dentro del jardín)

-Caseta paso inferior Montcada (Cruce Camí de Montcada con Ronda Norte)

-Depósito de tormentas Eugènia Viñes (Caseta cuadro eléctrico) (c. Eugènia Viñes junto Paseo de Neptuno)

-Depósito de tormentas de La Torre (Zona Trasera) (c/ Pintor Joan Miró junto cauce - La Torre)

-Estación de bombeo La Torre I (c. Ruiz 22 La Torre)

-Estación de bombeo en El Perellonet (BN1) (avd. Les Gavines 55 - El Perellonet)

-Estación de bombeo en El Perellonet (BN2-P1) (avd. Les Gavines 99 -El Perellonet)

-Estación de bombeo en El Perellonet (BN3-P2) (avd. Les Gavines 163 - El Perellonet)

-Estación de bombeo en El Perellonet (BN4-P3) (avd. Les Gavines 223 - El Perellonet)

-Estación control medioambiental de La Punta (avda. Jesús Morante Borràs 238 – La Punta)

-Estación control medioambiental azarbe (Embarcadero junto Club Náutico)

-Estación control medioambiental Benimaclet (c/ Camino Fuentes sn, cerca del cementerio de Benimaclet)

-Estación control medioambiental Benimàmet (c/ Bernardo Prieto 35, Benimàmet)