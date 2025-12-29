Casi 6 millones de euros para más de 2.000 emprendedores de València
Balance de la actividad municipal en materia de emprendimiento
La Concejalía de Emprendimiento del Ayuntamiento de València ha puesto en marcha este año un total de nueve convocatorias de apoyo al emprendimiento, seis líneas de subvenciones y tres convocatorias de premios, con una inversión global de 5.818.457 euros, que han beneficiado a 2.019 emprendedores de la ciudad.
El concejal de Emprendimiento, José Gosálbez, ha hecho balance de las ayudas otorgadas por la concejalía y destinadas a emprendedores y ha afirmado que “responden a una política municipal centrada en apoyar al emprendedor real, al que crea empleo, arriesga su patrimonio y sostiene el tejido productivo de València”.
Entre las principales líneas de subvención impulsadas en 2025 destacan ‘Emprende y Concilia’, dotada con 2.699.996 euros, que ha beneficiado a 757 emprendedores, y ‘Emprende y Contrata’, con 1.276.000 euros destinados a 429 beneficiarios, fomentando la creación de empleo y la conciliación familiar.
“Emprende y Concilia es la subvención dotada con la mayor cuantía económica que se ha dado en el Ayuntamiento. Queremos que quien emprenda no tenga que elegir entre su proyecto y su vida personal. Con estas ayudas damos oxígeno a los proyectos y tranquilidad a las personas”, ha anunciado Gosálbez.
"Primeros pasos"
Asimismo, la convocatoria ‘Primeros Pasos’ ha sido la novedad este año y ha apoyado a 431 nuevos emprendedores con una inversión de 502.200 euros, mientras que ‘Inversión para Emprendedores’ ha destinado 528.000 euros a 255 beneficiarios, facilitando el arranque y consolidación de proyectos empresariales.
El concejal ha puesto también en valor ayudas específicas como ‘Reactiva La Huerta’, con 445.984 euros para 77 beneficiarios, y ‘Emprender con Arte’, dirigida a artistas falleros, que ha contado con 285.364 euros y ha beneficiado a 54 profesionales del sector.
Gosálbez ha explicado que “desde esta concejalía apostamos por las ayudas directas, eficaces y bien dirigidas para que lleguen a quienes emprenden de verdad y reviertan en un impacto económico tangible en la ciudad”.
A estas subvenciones se suman tres convocatorias de premios: los Premios San Isidro Labrador (8.000 euros), los Premios al Emprendimiento Social (52.000 euros) y los Premios Emprendedores por la Riada (21.000 euros), reconociendo iniciativas innovadoras, sociales y afectadas por la riada.
“El emprendimiento es clave para el crecimiento económico y la generación de empleo en València. Nuestro compromiso es seguir destinando recursos públicos a quienes crean riqueza y oportunidades, no a estructuras improductivas”, ha concluido el concejal.
