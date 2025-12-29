El modelo turístico para los barrios enfrenta a Catalá con la oposición

El Ayuntamiento de València ha puesto en marcha las primeras sesiones de contraste, escucha e intercambio del proyecto Turismo de Barrios, una iniciativa estratégica que sitúa a las personas y a la identidad de los barrios en el centro del modelo turístico. Se trataría, según el ayuntamiento, de diversificar el turismo por todos los barrios y hacerles partícipes de sus beneficios, una estrategia que no ve con buenos ojos Compromís, que prefiere dejar los barrios para sus moradores.

El programa arranca con un proyecto piloto en el distrito de Benicalap, que permitirá poner en práctica una metodología participativa basada en el diálogo con vecinos y vecinas y agentes locales y servirá como referencia para su despliegue progresivo en 19 distritos de la ciudad a lo largo de 2026.

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha señalado que “Turismo de Barrios es un proyecto de ciudad que nace desde la escucha y el diálogo. Queremos un turismo más equilibrado, que respete la vida cotidiana de los barrios y genere beneficios compartidos para quienes viven en ellos”.

Diversificar la oferta

A través de estas jornadas, el Ayuntamiento apuesta por identificar y poner en valor recursos culturales, sociales y patrimoniales poco conocidos, favorecer la diversificación de la oferta turística y una redistribución más equilibrada de los flujos de visitantes. “Cada barrio tiene una identidad propia y este proyecto nos permite reforzar el orgullo de pertenencia y la cohesión vecinal”, ha añadido Llobet.

Las sesiones se desarrollarán de forma progresiva en distritos como Ciutat Vella, Patraix, Benimaclet, Poblats Marítims, Pobles del Nord, Pobles del Sud o Benicalap, mediante talleres de cocreación, entrevistas a agentes clave y encuentros de validación ciudadana. El proceso culminará con jornadas vivenciales abiertas en cada distrito.

En las próximas semanas se iniciarán contactos con asociaciones vecinales, entidades culturales y sociales, comercio local y comunidad educativa para invitarles a participar en este proceso colectivo que refuerza un turismo descentralizado, consciente y conectado con el territorio.

Respuesta de Compromís

Por su parte, el concejal de Compromís Ferran Puchades cree que los barrios de València "no necesitan que los visiten más turistas, lo que necesitan son políticas para poder acceder a una vivienda digna y más servicios y equipaciones públicas para jóvenes o gente mayor". A su juicio, "una política turística orientada a atraer más turistas y repartirlos por la ciudad no va a evitar el efecto de tener cada vez más turistas y aumentar los efectos nocivos de la turistificación". "No creo que los vecinos de Nou Moles, Beteró o Torrefiel reclamen más turistas sino más atención a sus problemas cotidianos. València no necesita más turistas por más lugares de la ciudad durante todo el año, sino más regulación y control para garantizar la calidad de vida y la convivencia", explica.

De hecho, "los efectos de la política negacionista de Catalá la sufren todos los barrios", dice. "Cómo si no tuvieran bastante con la sustitución de comercios y viviendas por apartamentos turísticos, ahora viene la alcaldesa y dedica todos sus esfuerzos a nuevas ocurrencias para aumentar la presión turística. La última, estas rutas que, ¿qué van a hacer?, ¿señalar bajos turísticos y decir "antes aquí había un horno, aquí una carnicería, antes esta finca no era un hotel? València tiene un problema con el turismo y Catalá no quiere verlo, por lo que ella ya es parte del problema”.