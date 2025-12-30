València deniega una decena de cabalgatas en los barrios por falta de policía

El Ayuntamiento de València ha denegado el permiso a una decena de entidades de barrio para celebrar sus cabalgatas de reyes este año, una tradición que en algunos casos se remonta a décadas atrás. El motivo alegado en la mayoría de esas denegaciones es la falta de agentes de la Policía Local para controlar el tráfico y el desarrollo seguro del evento, lo que no ha impedido que se genere un profundo malestar en estas entidades, muchas de ellas fallas, asociaciones de vecinos y parroquias.

Entre las entidades a las que el Ayuntamiento ha denegado hasta ahora la autorización para celebrar las cabalgatas de Reyes se encuentran la Asociación de Vecinos San Vicente Ferrer del Camino Real; la Falla Carrera Malilla–Isla Cabrera, en el barrio de Malilla; la Falla Alguer – Ingeniero Rafael Janini, en Ciudad Jardín; la Falla Sant Josep Pignatelli – Poeta Aleixandre, en Benicalap; la Falla Venezuela – Agustín Sales, en el barrio de Jesús; la Junta Parroquial Nuestra Señora de los Ángeles, en el Cabañal; la Parroquia San Dionisio, en Torrefiel; y el colectivo de Portadores de la Virgen María de Campanar.

Según las resoluciones municipales, no pueden aprobarse estas cabalgatas "ante el alto número de solicitudes" y por el hecho de que "la mayoría del personal policial atiende la cabalgata oficial debido a su gran recorrido, elevado número de participantes y por ser la fiesta central de la ciudad". Esta concurrencia de circunstancias "no permite garantizar la seguridad del desarrollo de los actos", concluye.

Poca sensibilidad

El concejal de Compromís por València, Pere Fuset, ha denunciado la “poca sensibilidad” del gobierno de María José Catalá por "denegar sistemáticamente los permisos para la celebración de las tradicionales cabalgatas de Reyes en los barrios de València”, algunas de ellas – según apuntan - con décadas de historia y arraigo vecinal.

“Hablamos de entidades que hacen comunidad y necesitan apoyo institucional, no el desprecio que están teniendo por parte del gobierno de María José Catalá”, advierte Fuset, que desde Compromís insta al gobierno municipal a rectificar de manera inmediata y a ofrecer soluciones porque todas las cabalgatas de los barrios se puedan celebrar con normalidad.

El concejal denuncia que esta denegación de permisos para las cabalgatas que entidades vecinales, comisiones falleras, parroquias y otras entidades sufren “se notifica con muy poca antelación, cuando muchas asociaciones ya tienen contratadas carrozas, disfraces y regalos, lo cual puede comportar pérdidas económicas y la frustración de centenares de familias y niños y niñas”.

Carencia de policía como excusa

Fuset ha explicado que, a los nuevos criterios de autorización de dominio público que también están afectando a otras festividades, y a la carencia de recursos policiales que en algunos casos se alega como excusa para la denegación, se suma la división de la antigua concejalía de Cultura Festiva en manos ahora de dos concejales de PP y VOX. Para Compromís “esta descoordinación no solo no mejora la gestión, sino que genera situaciones incomprensibles que atacan directamente la fiesta popular en los barrios”.

”València no se acaba en el centro”, recuerda el edil valencianista a Catalá, “y la ilusión de los niños y niñas en los barrios es la misma y el gobierno de PP y VOX demuestra que no valora el tejido asociativo de la ciudad”.