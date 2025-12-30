El Ayuntamiento de València rectifica y autoriza una decena de cabalgatas de reyes en los barrios

El Ayuntamiento de València ha dado marcha atrás respecto a las cabalgatas de reyes en los barrios de la ciudad y ha autorizado de urgencia la celebración de las mismas y con asistencia de la Policía Local, cuya falta de agentes había sido el motivo por el que las había denegado. Esta resolución se ha dado a conocer poco después de que el grupo Compromís comunicara tal situación y lamentara la falta de sensibilidad del Gobierno municipal con unos eventos que en muchos casos tienen ya décadas de historia.

Entre las entidades a las que el ayuntamiento había denegado hasta ahora la autorización para celebrar las cabalgatas de Reyes se encuentran la Asociación de Vecinos San Vicente Ferrer del Camino Real; la Falla Carrera Malilla–Isla Cabrera, en el barrio de Malilla; la Falla Alguer – Ingeniero Rafael Janini, en Ciudad Jardín; la Falla Sant Josep Pignatelli – Poeta Aleixandre, en Benicalap; la Falla Venezuela – Agustín Sales, en el barrio de Jesús; la Junta Parroquial Nuestra Señora de los Ángeles, en el Cabañal; la Parroquia San Dionisio, en Torrefiel; y el colectivo de Portadores de la Virgen María de Campanar. En todos los casos, el motivo era la falta de policías locales para garantizar la seguridad de estos eventos, pues la cabalgata oficial tenían un largo recorrido y necesitaba de todos los efectivos.

“Hablamos de entidades que hacen comunidad y necesitan apoyo institucional, no el desprecio que están teniendo por parte del gobierno de María José Catalá”, advertía el concejal de Compromís Pere Fuset, que instaba al gobierno municipal a rectificar de manera inmediata y a ofrecer soluciones para que todas las cabalgatas de los barrios se puedan celebrar con normalidad.

Reorganización policial

Pues bien, esa rectificación se ha producido y el consistorio ha anunciado a medio día la autorización de todas las cabalgatas de barrio. Según se explica en la resolución, la Policía Local ha comunicado este 29 diciembre que puede cubrir todos los servicios en vía publica siempre y cuando no haya otros impedimentos. En concreto, da el aprobado a la falla San José Pignatelli- P. Alexandre, Falla Jerónima Galés-Literato Pascual y Abad, Asociación de Vecinos San Vicente Ferrer, Falla Venezuela-Agustín Sales, Falla Carrera de Malilla-Isla Cabrera, Falla l'Alguer Ingeniero Rafael Janini, Asociación de Vecinos del barrio de San Isidro, Junta Parroquial Nuestra Señora de los Ángeles y Asociación Cultural Portadors Verge de Campanar.

Según fuentes municipales, la única entidad que no estaría autorizada es la de la parroquia de San Dionisio, de Torrefiel, debido a la ocupación de tres calles fundamentales para la EMT. Al parecer y según las mismas fuentes, se le habría ofrecido otro itinerario, pero no ha habido acuerdo.