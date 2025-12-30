Una banda centenaria, desaparecida en la Guerra Civil y resucitada hace dos años por los nietos de su fundador

La banda del Ateneu Musical l’Horta de la Punta, refundada hace dos años por tres músicos descendientes de este núcleo urbano, se ha consolidado con el concierto de Navidad que este año ha celebrado en el marco del programa Nadal a les Pedanies.

Esta formación, que recupera el espíritu de la que se considera la primera banda de música de una pedanía de València, ha reunido este año, con el impulso de la alcaldía pedánea, a numerosos profesionales que han sumado su talento al de jóvenes y amantes de la música. La banda ensaya todos los viernes bajo la batuta de Rubén Navarro en el chalet del doctor Bartual, edificio histórico recuperado por el Ayuntamiento de València para usos comunitarios.

Una larga historia

El alcalde pedáneo de La Punta, Manuel Martí, ha recordado que esta banda municipal, que lleva el nombre de “Ateneu Musical l’Horta de la Punta”, nació a principios del siglo pasado, “cuando un grupo de jóvenes de esta pedanía, entre los que se encontraba el abuelo del actual director de la banda, decidieron animar con su arte las fiestas de los pueblos del entorno”.

“Uno de sus directores, el Tio Micalet, también fue miembro de la Banda Municipal de València”, ha resaltado Manuel Martí, quien al recordar la “intensa actividad musical de esta pedanía del actual distrito de Quatre Carreres”. Martí explica que la banda se disolvió antes de la Guerra Civil y resurgió en 2023 gracias al esfuerzo de tres primos músicos, nietos de “Casa Rol”.

Actualmente, la banda participa en diferentes iniciativas municipales como el ciclo de conciertos de “Cultura a les pedanies”, organizado por el Ayuntamiento de València “con el objetivo de difundir la música de banda y de acercar la cultura a todos los rincones de la ciudad”. Por supuesto, también participa en los actos de las fiestas patronales de la pedanía y el pasado mes de octubre se sumó al encuentro de bandas de música y corales celebrado en Castellar-l’Oliveral en recuerdo de las pedanías afectadas por la dana.