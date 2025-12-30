València despedirá el año con un súper castillo de 1.700 kilos de pólvora

Por todo lo alto y con pirotecnia, así despedirán los vecinos de València el 2025 y darán la bienvenida al año nuevo. Como no podía ser de otra forma los fuegos artificiales serán los protagonistas de la Nochevieja con un supercastillo a cargo de la Pirotecnia Vulcano y en el que se dispararán más de 1.700 kilos de pólvora.

Hoy comenzarán los trabajos de instalación junto al puente de Monteolivete con la participación de 22 técnicos que garantizarán la precisión armoniosa del disparo.

Mapa de ubicación del castillo de Fin de Año / Levante-EMV

Las cifras de este supercastillo son de vértigo, tendrá una duración de 9 minutos y una carga total de 1.773,70 de pólvora repartida en 46.042 unidades pirotécnicas que dibujarán en el cielo de la última noche de este año, 40 tipos de efectos visuales y sonoros diferentes.

En lo que se refiere a datos técnicos, la Pirotecnia Vulcano ha detallado que el castillo se tirará en 19 fases y que 8 maletas XLIV, 123 módulos, 123 tarjetas de conexión y más de 1 kilómetro de cableado conformarán el entramado necesario para el disparo.

Y para entrar en el año nuevo boquiabiertos, por aquello de la fascinación y evitar daño en los tímpanos, el 'terremoto' final estará compuesto por 2.590 truenos de calibre 75 milímetros disparados en tan solo un minuto. Es decir que en 60 segundos se quemarán 600 kilos de pólvora. Un estruendo que promete ser difícil de olvidar.