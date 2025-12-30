El comercio online gana terreno al presencial: se ve en el cartón de los contenedores

El paradigma de las compras ha cambiado radicalmente y es un proceso irreversible. Las compras online ganan terreno a las presenciales y lo hacen de forma exponencial: uno de cada cuatro consumidores valencianos ya compra la ropa por internet y se esperan crecimientos de entre 11 y el 13 % en cinco años en el sector moda y de un 12 al 14 % en alimentación y bebida. Los datos siempre fríos, pero certeros se ven apoyados en este caso por una experiencia más física: mirar los contenedores de cartón.

La cantidad de cajas con etiquetas de envío que engullen estos depósitos y los cartonajes que se depositan junto a ellos (porque ya no caben más) son un termómetro bastante preciso para conocer el comportamiento de los compradores y ahí es donde, entre otros medidores, dirigen la vista los comerciantes de la ciudad.

Desde la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico aseguran que el tempo se ha modificado en los últimos años. Julia Martínez, gerente de la asociación explica que "las ventas se han adelantado alrededor de un mes, vemos un pico a finales de noviembre", debido sobre todo al Black Friday que se celebra el último viernes de noviembre. En realidad esta oferta, que empezó aplicándose durante un día, ya se ha extendido a la última semana del mes, así que las rebajas que se ofrecen se aprovechan para adquirir los regalos navideños. Y es en este momento cuando el arreón de compras online empieza a hacerse patente en los contáiners de la ciudad.

"Todo está cambiando, así que es importante que los comercios tengan los dos canales en funcionamiento, el físico y el online", asevera Martínez. Para ello la asociación de comerciantes trabaja dando soporte, aconsejando y formando a sus miembros en el e-commerce para que puedan despachar también a través de sus plataformas digitales.

El covid lo cambió todo

Las sospechas se gestaron hace mucho, pero las certezas llegaron con la pandemia de covid-19. Cuando el mundo quedó confinado y los establecimientos tuvieron que cerrar sus puertas, la venta online se disparó. "Quien tenía un canal de ventas por internet sobrevivió holgadamente, pero quien no, se resintió notablemente", así que "subirse al carro" de la venta digital se convirtió en una cuestión crucial.

Ofrecer resistencia a abrir las puertas digitales no era una opción, así que independientemente de la naturaleza del comercio más o menos tradicional, los vendedores se arremangaron, cogieron los ratones del ordenador y abrieron sus tiendas en la red.

Parte de la familia sube al tiovivo y la otra mientras se va de compras / Miguel Angel Montesinos

Ahora se enfrentan a una de sus temporadas más potentes. Ha pasado el Black Friday, también el día de Navidad y asoma la campaña de Reyes, "una de las más potentes", pese a la influencia americana de las dos anteriores, y los servidores están preparados para dar abasto.

Sin embargo, la compra presencial sigue siendo una parte importante de esta época del año, tal vez para los románticos o quizás porque en plenas vacaciones escolares, es otro plan más para hacer en familia. Un escaparate bonito es un reclamo imbatible y para que quienes se acerquen al centro tengan la irrefrenable tentación de entrar en las tiendas, nada como invitarlos a pasear por las calles del casco histórico con las atracciones que la asociación promueve en la plaza del Ayuntamiento y en San Agustín. De este modo, mientras los pequeños de la casa patinan sobre hielo o se suben al tiovivo, los Reyes Magos pueden hacer su trabajo en los comercios de la zona.