Doce calles de València comienzan el año con aceras nuevas

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha destacado este martes que, desde el segundo semestre de 2023, “las inversiones del Ayuntamiento de València en actuaciones de mejora de aceras alcanzan los 3,4 millones de euros, lo que supone un 160 % más de inversión que la realizada durante el mismo periodo de 2021 a 2023”.

Así lo ha manifestado Giner durante su visita a una de las obras que se están llevando a cabo como parte de las actuaciones previstas para este año en otras doce calles de la ciudad y que llevan aparejada una inversión de 352.940 euros.

“En apenas dos años y medio ya hemos actuado sobre 29.000 metros cuadrados de aceras en toda València, frente a los menos de 12.000 metros cuadrados del periodo anterior, lo que demuestra el compromiso del gobierno de María José Catalá con la mejora del espacio público y la accesibilidad universal”, ha afirmado el concejal.

Las actuaciones programadas para 2025, que ya se encuentran finalizadas o en su fase final de ejecución, se han llevado a cabo en diferentes calles de los distritos de L'Eixample, Extramurs, Saïdia, El Pla del Real, Jesús y Quatre Carreres.

Los trabajos han consistido en la renovación completa del pavimento mediante encintados de bordillo de hormigón tipo Valencia, solera nueva de hormigón, mortero de asiento y pavimento de baldosa hidráulica lisa negra biselada de 20x20 cm.

Actuaciones en todos los barrios

“Los números demuestran que, cuando hay voluntad política y gestión eficaz, los resultados llegan”, ha subrayado Juan Giner, quien ha avanzado que los trabajos de mejora de aceras continuarán el próximo año con la voluntad de “mejorar el entorno para los vecinos y vecinas de todos los barrios de València”.

Además, el concejal ha explicado que “no se trata solo de renovar pavimentos, sino de garantizar que cualquier persona pueda moverse con autonomía y seguridad por nuestra ciudad. Por eso integramos criterios de accesibilidad en cada proyecto”.

El responsable de Urbanismo ha recordado que tanto el Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructuras como el área de Planificación y Gestión Urbana “están trabajando de forma coordinada para recuperar el tiempo perdido y atender las demandas vecinales que se acumularon durante años sin respuesta efectiva”.