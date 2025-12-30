La lluvia y la pista de hielo, una relación complicada
Los últimos episodios de precipitaciones que han afectado a la ciudad han obligado a cerrar una de las atracciones de más éxito de estas fechas
Cuando llega la Navidad arranca también uno de los planes favoritos por los valencianos y con más éxito de la ciudad: las atracciones de la plaza del Ayuntamiento, iniciativa de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico. A la pista de hielo y el carrusel se ha unido este año la noria infantil instalada en la plaza de San Agustín, que prolonga el área de ocio entre las dos plazas más céntricas de València.
"La gente tiene muchísimas ganas de salir y pasarlo bien, pero la climatología no está ayudando", explican desde la asociación. Porque al hecho de que la lluvia invita a quedarse en casa, aviso meteorológico mediante, por supuesto , el agua es la némesis del hielo.
En las últimas semanas, la pista de patinaje ha tenido que cerrarse al público por 'imperativo legal', puesto que el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología obliga a la suspensión de las actividades al aire libre e incluso de las clases, pero también porque las precipitaciones, aunque no sean de la intensidad de las sufridas este fin de semana, impiden el uso de la pista en las condiciones "idóneas".
"Para el hielo es peor el agua que el sol", resumen desde la asociación de comerciantes, y esto se debe a la acción disolvente de la lluvia, que provoca que el grosor de la capa de hielo disminuya y deslizarse con las cuchillas por la superficie helada sea complicado. "Queremos que los patinadores disfruten, pero que lo hagan en perfecto estado, así que cuando llueve, la pista permanece cerrada hasta que se elimina toda el agua"; sin embargo, si el clima lo permite, los patinadores volverán a disfrutar de uno de los polos de atracción más importantes con los que cuenta el centro de València.
