Patraix reorganiza sus actos de Nochevieja por las pasadas lluvias

Las intensas lluvias del pasado fin de semana obligaron a reaorganizar las agendas de todos y tambien lo hicieron con los actos que la Asociació Veïnal de Patraix tenía planeados para calentar motores de cara a la Nochevieja.

Actividades infantiles, cuentacuentos, una foguera solidaria con las víctimas de la dana y las campanadas en la iglesia del barrio conforman el programa de festejos que año a año gana adeptos entre los vecinos de otros distritos de València que se acercan hasta Patraix para despedir el año.

Algunas de las actividades han cambiado de fecha y el programa de festejos quedaría así:

Martes, 30 de diciembre:

A las 18.00 horas entrega premios de concurso balcones.

A las 18.30h actuación de Rebombori cuentos de navidad a cargo J.M. de Patraix

cuentos de navidad a cargo J.M. de Patraix A las 19.30h se celebrará un acto de homenaje a los voluntarios y victimas de la dana con la participación de las asociaciones de afectadas por la barrancada. A continuación se terminará oficialmente la plantá de la hoguera solidaria, creada como un acto de homenaje a quienes perdieron la vida, a quienes siguen desaparecidos y a quienes siguen buscándolos.

El miércoles, 31 de diciembre:

A las 20.00 horas se celebrará la popular Nochevieja infantil

A las 23.45 horas se repartirán las tradicionales uvas y cava para los congregados en la plaza de Patraix.

Al las 00.00 horas se seguirán las campanadas bajo el campanario de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús con el disparo de un ramillete de fuegos artificiales. A continuación tendrá lugar la cremà de la hoguera a la que seguirá una animada verbena amenizada por el grupo GLAM en directo.

El Mercado de Artesanía de Navidad tuvo que cambiar sus fechas y se celebrará los próximos 2, 3 y 4 de enero en la plaza de Patraix de 11.30 a 21.30 horas.