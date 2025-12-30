Patraix reorganiza sus actos de Nochevieja por las pasadas lluvias
Las intensas lluvias del pasado fin de semana ha obligado a los vecinos del barrio valenciano a modificar las fechas de sus actos
Las intensas lluvias del pasado fin de semana obligaron a reaorganizar las agendas de todos y tambien lo hicieron con los actos que la Asociació Veïnal de Patraix tenía planeados para calentar motores de cara a la Nochevieja.
Actividades infantiles, cuentacuentos, una foguera solidaria con las víctimas de la dana y las campanadas en la iglesia del barrio conforman el programa de festejos que año a año gana adeptos entre los vecinos de otros distritos de València que se acercan hasta Patraix para despedir el año.
Algunas de las actividades han cambiado de fecha y el programa de festejos quedaría así:
Martes, 30 de diciembre:
- A las 18.00 horas entrega premios de concurso balcones.
- A las 18.30h actuación de Rebombori cuentos de navidad a cargo J.M. de Patraix
- A las 19.30h se celebrará un acto de homenaje a los voluntarios y victimas de la dana con la participación de las asociaciones de afectadas por la barrancada. A continuación se terminará oficialmente la plantá de la hoguera solidaria, creada como un acto de homenaje a quienes perdieron la vida, a quienes siguen desaparecidos y a quienes siguen buscándolos.
El miércoles, 31 de diciembre:
- A las 20.00 horas se celebrará la popular Nochevieja infantil
- A las 23.45 horas se repartirán las tradicionales uvas y cava para los congregados en la plaza de Patraix.
- Al las 00.00 horas se seguirán las campanadas bajo el campanario de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús con el disparo de un ramillete de fuegos artificiales. A continuación tendrá lugar la cremà de la hoguera a la que seguirá una animada verbena amenizada por el grupo GLAM en directo.
El Mercado de Artesanía de Navidad tuvo que cambiar sus fechas y se celebrará los próximos 2, 3 y 4 de enero en la plaza de Patraix de 11.30 a 21.30 horas.
