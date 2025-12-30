Más de 100.000 personas se lanzarán a los locales de València para celebrar la Nochevieja

Quienes se hayan decidido a celebrar la noche de fin de año en alguno de los locales de ocio de la ciudad de València estarán muy acompañados. Tanto es así que la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia estima que esta Nochevieja unas 101.200 personas acudirán a los 240 discotecas, pubs y otros establecimientos para dar la bienvenida al 2026 como merece la ocasión.

Las previsiones apuntan a que habrá un crecimiento del volumen de negocio del 1,2% con respecto a la de 2024 y del número de asistentes, consolidando a Valencia como una de las grandes capitales europeas para despedir el año llegando a una cifra global de facturación de 4,048 millones de euros.

Asimismo, las previsiones también apuntan a un incremento de asistentes cercano al 1,2% respecto al año anterior, impulsado por la evolución positiva del turismo en València ciudad. De hecho, el 41,7 % de los locales de ocio tendrá público turista internacional, lo que refuerza el papel de la capital como destino urbano de referencia para las fiestas navideñas.

Más previsores

De la misma forma, la asociación detecta un crecimiento de la venta anticipada y una mayor planificación del público para aprovechar los buenos precios de la preventa, hasta un 20% más baratos que la venta en taquilla.

En concreto, este año el 60% del público compra las entradas de la noche de fin de año con antelación, frente al 56,7% del año pasado, con una media de compra de 13,4 días de anticipación. El precio medio de salida de la entrada se sitúa en torno a los 20 euros de salida. En este contexto, hasta un 25% de los locales que tienen preventa colgarán el cartel de sold out.

Por su parte, desde la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia señalan que “la Nochevieja en los locales de ocio sitúan a Valencia en el mapa internacional para despedir el año, y que las buenas previsiones confirman la fortaleza del sector y la excelencia de las discotecas y locales de ocio de Valencia”. Asimismo, recalcan que las Navidades “son un motor importante para la actividad económica del sector, ya que suponen el 21,6% del volumen de negocio anual de los locales de ocio de la ciudad".