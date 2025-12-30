La presencia de hidrocarburos retrasa la reanudación de la actividad en los huertos urbanos de Sociópolis tras la dana

El Ayuntamiento de València avanza en las actuaciones para garantizar la seguridad de los huertos urbanos de Sociópolis, en la pedanía de La Torre, según ha trasladado el presidente del Consell Agrari de València y concejal de Agricultura, José Gosálbez, en una reunión con los usuarios de estos espacios. El análisis del suelo tras la dana revela la necesidad de una evaluación técnica adicional por los valores obtenidos en el caso de los hidrocarburos.

En la reunión, Gosálbez ha estado acompañado por el gerente de la entidad, el alcalde pedáneo de La Torre y funcionarios municipales, para comunicarles personalmente la información sobre los resultados obtenidos de los análisis del suelo y los pasos a seguir.

Durante el encuentro, celebrado en la alcaldía pedánea de La Torre, se explicó que, tras la reunión mantenida el pasado 24 de noviembre y la solicitud de los usuarios de poder retomar la actividad agrícola antes del inicio de las obras previstas para septiembre de 2026, el Consell Agrari encargó un análisis "detallado" del suelo a un laboratorio especializado para evaluar sus características físicas, químicas y la presencia de metales e hidrocarburos.

Los resultados del análisis

Los resultados analíticos muestran que los niveles de metales se sitúan "dentro de los valores normales" y que el suelo es "apto" para el cultivo. No obstante, los valores obtenidos en el caso de los hidrocarburos aconsejan una "evaluación técnica complementaria", orientada a "garantizar la máxima seguridad de los usuarios y del entorno antes de reanudar cualquier actividad agrícola".

Por consiguiente, de acuerdo con las consultas habidas con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), resulta precisa "una evaluación técnica adicional más completa, no siendo posible una solución simplificada ni inmediata con los datos disponibles en este momento".

Gosálbez ha indicado que "con la legalidad en la mano, como ya se avanzó en la reunión anterior, no íbamos a esperar a octubre de 2026, cuando comiencen las obras por parte de los Servicios Centrales Técnicos, sino que el Consell Agrari iba a intentar que pudieran cultivar después de Reyes".

No obstante, "la situación ha cambiado porque los resultados de los análisis conllevan una serie de trabajos que hay que desarrollar". "Mi obligación es cuidar de los huertos urbanos; esto es, si ustedes plantan un tomate, que sea un tomate que se puedan comer. Por eso, hasta que no tengamos la certeza de que pueden cultivar un tomate, una cebolla o una lechuga con total seguridad, no se puede cultivar. Y eso es lo único que nos mueve: la seguridad de que puedan hacerlo con garantías".