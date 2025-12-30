Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia machista TorrentCalendario laboralPrecio viviendaSan Silvestre ValènciaNiña IndonesiaTren tormentasDueño Hawkers
instagramlinkedin

La presencia de hidrocarburos retrasa la reanudación de la actividad en los huertos urbanos de Sociópolis tras la dana

La situación aconseja nuevas analíticas por motivos de seguridad alimentaria

Los huertos urbanos de Sociópolis tras la dana.

Los huertos urbanos de Sociópolis tras la dana. / José Manuel López

Redacción Levante-EMV

València

El Ayuntamiento de València avanza en las actuaciones para garantizar la seguridad de los huertos urbanos de Sociópolis, en la pedanía de La Torre, según ha trasladado el presidente del Consell Agrari de València y concejal de Agricultura, José Gosálbez, en una reunión con los usuarios de estos espacios. El análisis del suelo tras la dana revela la necesidad de una evaluación técnica adicional por los valores obtenidos en el caso de los hidrocarburos.

En la reunión, Gosálbez ha estado acompañado por el gerente de la entidad, el alcalde pedáneo de La Torre y funcionarios municipales, para comunicarles personalmente la información sobre los resultados obtenidos de los análisis del suelo y los pasos a seguir.

Durante el encuentro, celebrado en la alcaldía pedánea de La Torre, se explicó que, tras la reunión mantenida el pasado 24 de noviembre y la solicitud de los usuarios de poder retomar la actividad agrícola antes del inicio de las obras previstas para septiembre de 2026, el Consell Agrari encargó un análisis "detallado" del suelo a un laboratorio especializado para evaluar sus características físicas, químicas y la presencia de metales e hidrocarburos.

Los resultados del análisis

Los resultados analíticos muestran que los niveles de metales se sitúan "dentro de los valores normales" y que el suelo es "apto" para el cultivo. No obstante, los valores obtenidos en el caso de los hidrocarburos aconsejan una "evaluación técnica complementaria", orientada a "garantizar la máxima seguridad de los usuarios y del entorno antes de reanudar cualquier actividad agrícola".

Por consiguiente, de acuerdo con las consultas habidas con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), resulta precisa "una evaluación técnica adicional más completa, no siendo posible una solución simplificada ni inmediata con los datos disponibles en este momento".

Gosálbez ha indicado que "con la legalidad en la mano, como ya se avanzó en la reunión anterior, no íbamos a esperar a octubre de 2026, cuando comiencen las obras por parte de los Servicios Centrales Técnicos, sino que el Consell Agrari iba a intentar que pudieran cultivar después de Reyes".

No obstante, "la situación ha cambiado porque los resultados de los análisis conllevan una serie de trabajos que hay que desarrollar". "Mi obligación es cuidar de los huertos urbanos; esto es, si ustedes plantan un tomate, que sea un tomate que se puedan comer. Por eso, hasta que no tengamos la certeza de que pueden cultivar un tomate, una cebolla o una lechuga con total seguridad, no se puede cultivar. Y eso es lo único que nos mueve: la seguridad de que puedan hacerlo con garantías".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tercera sentencia que obliga al Ayuntamiento de València a readmitir a un trabajador llegado con Ribó
  2. Transportes precisa que València no tendrá ayudas al transporte mientras no aplique la Zona de Bajas Emisiones
  3. Primera factura del fiasco de la Zona de Bajas Emisiones: València pagará 14 millones por la subida del bus
  4. La grúa se lleva más de 40 coches que impedían el montaje del mercadillo navideño de Castilla
  5. Un grupo de 10 menores organizados agrede de forma aleatoria a viandantes de la ciudad de València
  6. Reabre al tráfico un carril del primer tramo de la avenida de Giorgeta en València
  7. El Cuponazo de la ONCE deja más de 6 millones de euros en València
  8. València cierra el año más conectada por avión que nunca: estos son los nuevos destinos para 2026

La presencia de hidrocarburos retrasa la reanudación de la actividad en los huertos urbanos de Sociópolis tras la dana

La presencia de hidrocarburos retrasa la reanudación de la actividad en los huertos urbanos de Sociópolis tras la dana

El Ayuntamiento de València rectifica y autoriza una decena de cabalgatas de reyes en los barrios

El Ayuntamiento de València rectifica y autoriza una decena de cabalgatas de reyes en los barrios

València despedirá el año con un súper castillo de 1.700 kilos de pólvora

València despedirá el año con un súper castillo de 1.700 kilos de pólvora

Doce calles de València comienzan el año con aceras nuevas

Doce calles de València comienzan el año con aceras nuevas

Recorrido del Paje Real para recoger las cartas de los niños en València

Recorrido del Paje Real para recoger las cartas de los niños en València

Más de 100.000 personas se lanzarán a los locales de València para celebrar la Nochevieja

Más de 100.000 personas se lanzarán a los locales de València para celebrar la Nochevieja

Una banda centenaria, desaparecida en la Guerra Civil y resucitada hace dos años por los nietos de su fundador

Una banda centenaria, desaparecida en la Guerra Civil y resucitada hace dos años por los nietos de su fundador

Campanadas infantiles con Gisela por la mañana y DJ's por la noche para la Nochevieja en València

Campanadas infantiles con Gisela por la mañana y DJ's por la noche para la Nochevieja en València
Tracking Pixel Contents