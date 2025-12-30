Recorrido del Paje Real para recoger las cartas de los niños en València
Cuatro puntos diferentes hasta el 5 de enero, con horario de mañana
El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Fiestas y Tradiciones, continúa acercando la magia de la Navidad a los barrios y pedanías de la ciudad con el recorrido del Paje Real y el Buzón Real, que se está desarrollando desde el pasado 26 de diciembre y se prolongará hasta el próximo 5 de enero, inclusive. Esta iniciativa, pensada especialmente para los más pequeños, permite que los niños puedan entregar en persona sus cartas dirigidas a los Reyes Magos en distintos puntos de la ciudad, fomentando la ilusión y las tradiciones navideñas en los distritos.
La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha destacado que “este recorrido es una muestra del compromiso del Ayuntamiento por llevar la Navidad a todos los rincones de València; queremos que los niños vivan la ilusión de la llegada de los Reyes Magos de una manera cercana con la visita del Paje Real”. Asimismo, Gil ha subrayado la importancia de adaptar la programación a las circunstancias: “La seguridad es siempre prioritaria. Por ese motivo, y debido a la alerta del pasado domingo 29 de diciembre, la visita prevista en Pinedo se ha trasladado al domingo 4 de enero por la tarde, para que las familias puedan disfrutarla con total tranquilidad”. En este sentido, Gil invita “a todas las familias a participar en este recorrido y a disfrutar de una de las tradiciones más esperadas de la Navidad, que culmina con la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente el próximo 5 de enero”.
— Visitas programadas del Paje Real y el Buzón Real, de 10:00 a 14:00 horas:
2 de enero: Calle Menorca, esquina con calle Luis Bolinches Compañ.
3 de enero: Malilla, Parque de la calle Oltà
4 de enero: Plaza de Benimaclet. Pinedo (Plaça Major), de 17:00 a 21:00 h.
5 de enero: La Marina, edificio del Reloj.
