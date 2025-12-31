Un ejército solidario de empresas sostiene la labor de Casa Caridad

La solidaridad tiene infinitas caras. No solo las de las personas que ayudan al prójimo sino en las múltiples formas en la que se ejerce. Puede ser la aportación de dinero, que quizás es la más común, pero también puede ser a través del voluntariado, de la donación en especie o incluso cediendo espacios. Y así es como un total de 183 'Empresas con valor' que colaboran de forma recurrente con Casa Caridad en la "misión de inclusión y acompañamiento a quienes más lo necesitan" que lleva a cabo la entidad solidaria centenaria de València.

A la espera de que se cierre el balance de 2025, durante el año 2024 Casa Caridad recibió un total de 6.305 donaciones -de particulares y empresas-. Con estas aportaciones el centro solidario puede hacer frente a los 19.451 euros de gastos diarios que tiene de media y que dedica a ayudar a los más desfavorecidos ya sea proporcionándoles un techo, ayudando con el carro de la compra o con cualquier otra necesidad que tengan en su día a día. Ya lo advertían hace a penas unos días desde la entidad: en 2025 Casa Caridad ha ayudado a 4.464 personas a través de cualquiera de sus programas de acogida, alimentación, intervención social y educación infantil, pero es que también ha aumentado el número de personas atendidas en los centros de acogida temporal y viviendas supervisadas.

Patatas o decoración navideña, todo ayuda

Conscientes de esta terrible situación, cada vez hay más compañías que colaboran con la entidad y bien lo hacen a través de dinero, donando alimentos, impartiendo talleres o comprando artículos solidarios.

Mil kilos de patatas y batatas para Casa Caridad de parte de Patatas Lázaro / Levante-EMV

Uno de los proyectos que desarrolla Casa Caridad es Fent Comboi una acción que incluye la organización de talleres ocupacionales donde participan usuarios de la entidad social elaborando productos artesanos que, a través de donativos, pueden adquirir empresas o particulares. De hecho funcionan de maravilla como regalo de Navidad de empresa, tanto es así, que "en los últimos años, el número de empresas que adquieren estos artículos solidarios ha ido en aumento, especialmente como detalles navideños para trabajadores y clientes", señalan desde la entidad.

Además, el taller permite realizar voluntariado corporativo, "equipos de distintas empresas acuden a colaborar directamente en la fabricación de los artículos, compartiendo tiempo y experiencia con las personas participantes en el programa", explican. Este tipo de voluntariado también ha ganado adeptos, tanto es así que el número de personas que se ofrecen a colaborar en estos talleres y otras acciones, que provienen de compañías colaboradoras y centros educativos se ha incrementado en un 50 % en un año llegando a 410 voluntarios en 2024.

Asimismo, como explican desde Casa Caridad la presencia de personas voluntarias "refuerza la autoestima y la motivación de quienes participan en estos procesos terapéuticos".

Una de las bolas para el árbol de Navidad elaborado en los talleres solidarios de Casa Caridad / C.C.

Estos talleres funcionan sobre todo por campañas, además de la navideña, sus épocas 'fuertes' son Fallas y las temporadas de bodas, bautizos y comuniones donde los detalles para los invitados cuentan con el añadido de que el dinero que se ha pagado por ellos va destinado a una obra social.

La 'venta' de estos artículos se realiza de forma directa a través de Casa Caridad, pero también pueden encontrarse en estands solidarios, atendidos por personas del taller y voluntariado en distintos mercadillos y espacios de la ciudad. El Corte Inglés + Solidari es otra de las vías para llegar al consumidor de forma directa, puesto que a través de esta iniciativa, uno de los productos solidarios de la entidad se pone a la venta en todos los centros de estos grandes almacenes.

Los productos solidarios se venden también en mercadillos de la ciudad / C.C.

Contar con un espacio de venta permanente en las oficinas de empresas también es una opción, o incluso adquirir los elementos de decoración para adornar las instalaciones son otras formas de colaboración que existen.

Artículos solidarios para decorar un árbol navideño / C.C.

El soporte que el tejido empresarial aporta a Casa Caridad es impagable, aunque en realidad sí existen cifras: "con un presupuesto anual que supera los 8 millones de euros, la colaboración de las empresas permite que miles de personas en situación de vulnerabilidad encuentren apoyo real y oportunidades para reconstruir sus vidas". Lo dicho, otra forma de solidaridad que salva a personas.