Los restaurantes de la Marina cierran el año en plena actividad tras la amenaza de desahucio

Los cuatro restaurantes situados junto al edificio Veles e Vents de la Marina de València acaban el año en plena actividad después de que el Ayuntamiento de València decretara su cierre por finalización de la concesión y luego tuviera que retroceder para reclamar ese cierre por la vía civil, tal como se establecía en el acuerdo de concesión. La demora del proceso podría alargarse incluso todo el año, pero los afectados no quieren alargar el enfrentamiento, sino trabajar con normalidad y en caso de perder la concesión poder optar de nuevo en el siguiente concurso.

La orden de desahucio se hizo efectiva el pasado mes de mayo después de dos prórrogas consecutivas de la concesión y por las quejas de botellón y ruido que pesaban sobre estos locales, negadas siempre por los mismos. Los restaurantes, sin embargo, alegaron, atendiendo a lo firmado en el convenio, que el cierre debía reclamarse por vía civil, es decir, en los juzgados, lo que obligó al Ayuntamiento de València a recurrir a esa vía a primeros de junio y esperar una resolución. Su intención es ceder dos de estos cuatro locales para una escuela de hostelería de Asindown y sacar de nuevo a concurso los otros dos en una condiciones más ajustadas a sus gustos. En definitiva, se busca un perfil diferente de explotación.

Pero la resolución judicial aún no ha llegado y, entre tanto, los restaurantes continúan operativos. Funcionan con normalidad también en estos meses de invierno. Y así seguirá siendo hasta que haya una decisión en firme. Según fuentes del despacho de abogados Chapapría, que representa a tres de estos cuatro locales, el hecho de que sigan funcionando es bueno para València y para la gente que acude a estos establecimientos, además de que siguen pagando religiosamente el canon pactado con el Ayuntamiento de València. Y confirman también su disposición a pujar de nuevo por los restaurantes que salgan en concesión cuando así lo decida el consistorio. Si finalmente dos de los cuatro locales se convierten en escuela de hostelería, serían los otros dos los que saldrían a concurso.

No obstante, todo indica que el camino judicial aún puede demorarse, incluso todo el año que ahora empieza. Por el momento no se ha fijado fecha para el juicio y cuando salga se hará con tiempo para prepararlo. Ocurre además, que el proceso no se ha concentrado en un solo juzgado, sino que cada restaurante está en un juzgado diferente. En definitiva, los cuatro restaurantes cierran el año en plena actividad y con meses por delante para seguir trabajando a la espera de acontecimientos en los juzgados y las conversaciones que quieren tener también con el Ayuntamiento de València.