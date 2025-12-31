València se prepara para despedir el año

Compras de última hora, algunos racimos de uva pendientes y mucho viaje y movimiento por las calles. València se prepara para despedir 2025 y dar la bienvenida al año nuevo. A falta de algo más de seis horas para las campanadas, el centro de la capital refleja la actividad de una de las noches más especiales del año tanto por el simbolismo como por la actividad económica que conlleva.

A diferencia de Nochebuena, la última noche del año se aleja un poco de las celebraciones familiares para dar paso a las cenas en restaurantes y locales tematizados con cotillones y fiestas preuvas. En total se espera que más de 100.000 personas acudan a alguna de los 240 discotecas, pubs y otros locales de ocio de la capital para dar la bienvenida a 2026... y eso se nota en las calles. Entre quienes no han trabajado hoy o están de vacaciones se impone el tardeo previo a la cena de navidad con terrazas y locales llenos a la espera de la hora de la cena.

Quienes también han aprovechado bien las horas previas a la campanada han sido los miles de niños y familias que han participado esta mañana en la 'Nochevieja infantil' organizada a mediodía en el Ayuntamiento de València. El objetivo: que los más pequeño pudieran conocer de primera mano la experiencia de las doce campanadas sin renunciar a horas de sueño.

J.M. López

Todo listo en la plaza del ayuntamiento para esta noche

Tras los actos de esta mañana, la plaza del ayuntamiento ya está preparada para las campanadas de esta noche. Miles de personas se darán cita frente al ayuntamiento para dar la bienvenida al año nuevo. El ayuntamiento ha puesto en marcha un protocolo especial para garantizar la seguridad en una noche tan especial. Las puertas al recinto se abrirán a las 22 horas. En total, y como en otras ocasiones, se han dispuesto 5 acceso a la plaza. El objetivo es lograr una entrada controlada y tranquila de los asistentes con la puesta en marcha de varios controles para evitar el acceso con vidrio, meta y otros objetos peligrosos.

La campanadas estarán acompañadas con un espectáculo musical y un gran castillo de fuegos artificialesque tendrá una duración de 9 minutos y una carga total de 1.773,70 de pólvora repartida en 46.042 unidades pirotécnicas que dibujarán en el cielo de la última noche de este año, 40 tipos de efectos visuales y sonoros diferentes.