Catalá y el mensaje con sus hijos

Una foto asomada al balcón con sus hijos en las pasadas Fallas sirve a María José Catalá para ilustrar su particular mensaje de fin de año, refiriéndose a València como "mi sueño, mi inspiración, mi vida, mi meta y la ciudad donde han nacido mis hijos. Tengo la gran suerte de ofrecerle mi día a día como alcaldesa, trabajar y pelear por ella. Y así lo seguiré haciendo, hasta que los valencianos quieran". Eso, suponiendo que, finalmente, de cara a 2027 no tenga otros cometidos, pero a nivel autonómico.