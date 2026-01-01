Seis detenidos, incluyendo dos acusados de delitos machistas y una agresion con arma blanca, en la Nochevieja de València

Seis detenidos forman parte del balance de la Policía Local en la Nochevieja de València. Estos incluyen uno acusado de un delito de agresión sexual y otro de violencia de género, éste producido en la calle Retor, en el barrio de Monteolivete, así como una agresión con arma blanca tras una reyerta.

El balance del servicio municipal registra un total de 250 actuaciones, especialmente provocadas por exceso de ruido y atenciones por la excesiva ingesta de alcohol.

Los otros cuatro detenidos incluyen también hurtos y lesiones, incluyendo la agresión con arma blanca.

En lo relativo a delitos contra la seguridad vial, se registraron dos siniestros viales en la que entre los causantes se detectaron niveles de alcohol con sanción penal y otra de carácter administrativo por conducir sin permiso.

La Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención llevó a cabo ocho inspecciones de actividades de ocio y botellón, sancionando a la mitad de ellas. Así mismo se levantaron once infracciones y una denuncia por terrazas no autorizadas.

Las cifras son muy diferentes a las del año pasado, que estuvo marcado por la lluvia. En aquella ocasión hubo tan solo dos detenidos -uno por trapicheo de droga y otro por abuso sexual-, en una noche que acabó más rápidamente de lo previsto en las calles por la lluvia. Pero que, a su vez, fue una de las causantes, junto con el consumo de alcohol, de dos espectaculares accidentes de tráfico.

Ese es el parte de atenciones e incidencias, a la espera de que los balances de los servicios municipales se completen con el recuento de recogida de desperdicios, que suele darse a conocer el 2 de enero.

Más allá de las incidencias, la Nochevieja deja nuevamente algunas sensaciones. Por una parte, que la fiesta de la Plaza del Ayuntamiento es un éxito de convocatoria. Las 30.000 personas congregadas hablan de una asistencia que no decrece con el paso de los años y que se ha convertido en una garantía.

Algo ha destacado la oposición municipal, y más concretamente Compromís, que ha recordado que esta fiesta ha cumplido diez años a iniciativa de esta formación cuando eran titulares de la concejalía de Cultura Festiva. Y sin olvidar las trabas que la oposición -entonces, el PP anterior a la llegada de María José Catalá- criticara tanto el disparo desde la azotea municipal como el gasto, multiplicado con el paso del tiempo-.

Este año, la novedad fue la de disparar no solo pirotecnia en la fachada de la casa consistorial, sino en el entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Una vez cambiada la fórmula de varios castillos simultáneos, se optó por un disparo más corto de lo normal y muy potente -que tenía, además, un coste menor que la anterior fórmula-. Ahora toca reflexionar si se le da una segunda oportunidad para consolidarlo porque la asistencia, como por otra parte era previsible, estuvo muy lejos de la de los castillos de Fallas -con eso se contaba- pero tiene como principal competidor a sí misma: al propio concierto de la Plaza del Ayuntamiento.

Ahora hay un año por delante para extraer las conclusiones. Lo que sí que se consiguió, en cualquier caso, es dar un primer paso -el tiempo dirá si definitivo- para incorporar a la ciudad de València a la lista de "tarjetas postales" de Año Nuevo, en la que los edificios más emblemáticos del mundo se ven envueltos en fuegos artificiales.

Temor con la Cabalgata de Reyes

La Navidad no ha terminado y en el horizonte llega el último gran acto y, con él, el último quebradero de cabeza: la Cabalgata de Reyes. Un quebradero no ya por la organización del mismo, que eso se supone, sino por las previsiones. Que dicen que el 5 de marzo será el último de un frente de lluvia que llegará el sábado por la tarde y que precisamente será el lunes cuando deje lo peor de lluvia y frío.

Fuentes municipales han asegurado que, de momento, van a esperar a ver la evolución de lo que ha de llegar. València está, por ejemplo, en la misma situación que Alicante, donde las previsiones son igual de malas y están a la espera de tener datos más cercanos en el tiempo.

Lo que resulta evidente es que, en el caso de haber alerta naranja, en la que los desplazamientos se desaconsejan, el cortejo podría verse obligado a suspenderse. Y aún en el mejor de los casos, una alerta amarilla, da la sensación, a día de hoy, de que podría ser un desfile deslucido.

Los días que vienen no son, por otra parte, especialmente buenos ni para el comercio ni para los servicios que acompañan a la Navidad (circos, atracciones feriales, mercadillos...) que tienen muchos más problemas de convocatoria con el mal tiempo y que ya arrastran la inestabilidad de la pasada semana.

Casi mil incidentes para el CICU de la C. Valenciana

El Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad, a través de los Centros de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), ha gestionado durante esta Nochevieja un total de 959 incidentes entre las tres provincias.

Del total de servicios atendidos, desde las 20.00 horas del 31 de diciembre y hasta las 8.00 horas del 1 de enero, 489 han tenido lugar en la provincia de Valencia, 321 en la de Alicante y 149 en la de Castellón.

En cuanto al tipo de atenciones sanitarias, ha habido 89 asistencias por intoxicación etílica y por drogas. De ellas, 46 se han producido en la provincia de Valencia, 35 en la de Alicante y 8 en la de Castellón.

Otro tipo de incidentes destacados durante la primera noche del año son las agresiones o peleas. En 32 ocasiones han tenido que intervenir los servicios de emergencias sanitarias. Por provincias, 13 han ocurrido en la de Valencia, 12 en la de Alicante y 7 en la de Castellón.

Asimismo, se han registrado 9 accidentes de tráfico; 2 de ellos en la provincia de Valencia, 6 en la de Alicante y 1 en la de Castellón.

El resto de servicios gestionados por los CICU durante esta Nochevieja corresponden a patologías médicas o accidentes comunes o domésticos.

Asistencia permanente

El personal de los CICU, formado por médicos coordinadores, enfermeras, locutores y documentalistas, trabaja ininterrumpidamente todos los días del año, las 24 horas del día.

Cuando los CICU reciben un aviso mediante en el que se solicita asistencia sanitaria, se asigna el recurso asistencial más adecuado a esa demanda, en función de la prioridad del problema o de la patología manifestada, así como de los recursos disponibles en el momento que se produce la urgencia.

Cabe recordar que, ante cualquier situación de urgencia médica, hay que llamar inmediatamente al teléfono de emergencias 112. Es fundamental mantener la calma y responder de manera rápida y concisa al breve cuestionario realizado por los y las teleoperadoras para conseguir una gestión óptima del aviso.

También es importante proporcionar dirección precisa del lugar donde está sucediendo la urgencia, indicar sexo y edad aproximada de cada paciente, así como cualquier otra información que se conozca (enfermedades o antecedentes) con el fin de facilitar la atención médica.