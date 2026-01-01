València crea 50 nuevas plazas de alojamiento urgente para personas sin hogar

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València, en la última sesión ordinaria de 2025, ha aprobado adjudicar a la Fundación Amigó la gestión de 50 plazas en centro de alojamiento urgente para personas sin hogar en riesgo de exclusión. Esta entidad ha resultado adjudicataria de la licitación del contrato de servicios, por un importe total de 1.809.814,08 euros y un plazo de duración de dos años, prorrogable por otros dos más. Además, la Fundación Amigó se ha comprometido a ofrecer 10 plazas adicionales, en las mismas condiciones que las 50 contratadas, durante los meses de especial frío (diciembre, enero y febrero).

Según los informes elaborados por el personal técnico de la Delegación de Servicios Sociales y Mayores, el perfil de usuario de este servicio corresponde al de "un varón que goza de autonomía suficiente para el desarrollo de sus funciones vitales básicas y las acciones de la vida diaria, sin requerir la asistencia de una tercera persona", pero que carece de un hogar como "consecuencia de la precariedad o inaccesibilidad laboral y por no disponer de una red social o familiar de apoyo". Se trata de personas que no se encuentran en una arraigada situación de exclusión social, vinculada a algún tipo de patología mental o drogodependencia.

Tal como especifican los pliegos técnicos del contrato, el periodo de estancia de los usuarios se ajustará a la competencia municipal de primera acogida de urgencia; y se establecerá o modulará en virtud de la valoración profesional motivada y consensuada entre el equipo técnico de la fundación y los servicios municipales. La prestación del servicio a los usuarios incluye la alimentación (desayuno, comida, merienda y cena) todos los días del año, ropero básico, productos de higiene personal, descanso en habitaciones, actividades ocupacionales, lavado de ropa mediante máquinas automáticas, así como la limpieza en zonas comunes y los dormitorios.

El personal profesional de la Fundación Amigó elaborará un diagnóstico social y de proyecto de intervención individual de cada usuario, seguirá y orientará a cada uno de ellos en la gestión de trámites habituales con las administraciones, además de ofrecerles los recursos sociales y formativos disponibles. La fundación destinará 5.000 euros anuales a la cobertura de la adquisición, sin coste para los usuarios, de fármacos que les sean recetados por los servicios sanitarios públicos, también para cubrir las necesidades de transporte que los usuarios puedan realizar autónomamente (billetes de autobús, metro o tren) y tasas de tramitación de documentos que, a criterio del centro o de los servicios municipales, se consideren necesarias.

Del mismo modo, la entidad proporcionará a los usuarios que lo precisen clases diarias (de lunes a viernes) de formación básica en lengua castellana para extranjeros, con una concepción de ‘español de urgencia’ o de ‘primeros pasos en el español para alumnos extranjeros’.