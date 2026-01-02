València recoge más de 18 toneladas de residuos tras la Nochevieja

El concejal delegado de Limpieza y Recogida de Residuos del Ayuntamiento, Carlos Mundina, ha agradecido el esfuerzo de los servicios municipales para que “València se levantara limpia el 1 de enero tras la fiesta de Nochevieja. El plan previsto de recogida de residuos y de baldeo del centro ha sido un éxito y horas después de que las decenas de miles de personas estuvieran en la plaza, todo el centro estaba completamente limpio”. El Ayuntamiento ha retirado de los puntos de la ciudad en que se dispararon los castillos de fuegos artificiales un total de 12 toneladas, entre sacos de arena abiertos y residuos.

Además, en la plaza de L'Ajuntament, el dispositivo previsto tras la fiesta de fin de año retiró cerca de 6.000 kilos de desechos, mientras que en el resto de la ciudad “la recogida de residuos en el contendor gris descendió un 3%, como ya sucedió en 2022, y la de envases en el contenedor amarillo y el papel y cartón en el contenedor azul se ha mantenido como en el año anterior tras la Nochevieja”.

Mundina también ha destacado el dispositivo de limpieza con el baldeo de la plaza de L'Ajuntament el entorno del barrio del Carmen, para dejar la zona en óptimas condiciones. “Hemos hecho compatible la fiesta en la calle con la limpieza, además de programar refuerzos de en las zonas y eventos que conllevan gran concentración de personas, como ha sido la Nochevieja, pero seguimos pidiendo a los vecinos el uso de papeleras y contenedores porque mantener limpia la ciudad es trabajo de todos”, ha concluido.