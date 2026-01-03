Restauran las puertas interiores de las Torres de Serranos

El Ayuntamiento de València ha adjudicado las obras de restauración de las carpinterías de madera de los años 60 y 70 de las torres de Serranos, proyecto que ejecutará Ibaizabal Técnicos y Obras SLU tras hacerse con el contrato menor por importe de 30.876 euros. La reparación de las puertas interiores de este Bien de Interés Cultural se concreta ahora tras varios años de tramitación.

En la memoria de diciembre de 2023 ya se recoge que la superficie de actuación es de aproximadamente 151 metros cuadrados, correspondiente a la carpintería repartida entre las plantas baja, primera y segunda. Las puertas están realizadas con madera de pino y herrajes, son de estilo historicista neogótico y en todas se observa afectación por la lluvia, el calor y el tránsito rodado de la zona. Según se describe, los estratos de protección aplicados en una anterior intervención se encuentran muy alterados. Las puertas están agrietadas y la forja está oxidada o, incluso, en algunas puertas faltan las puntas de diamante metálicas que se han perdido y no se han repuesto.

Puerta interior de las Torres de Serranos / Levante-EMV

Para los trabajos es posible que haya algún cierre puntual y limitado en el tiempo cuando se actué en la puerta de acceso a la primera planta de las Torres de Serranos, pero este cierre en ningún caso se prolongará durante los cuatro meses previstos de duración de contrato. El primer paso para acometer la restauración pasa por hacerse con el suministro de los clavos de forja que van en las puertas, los cuales requieren un trabajo artesanal. Hasta que no lleguen, no tendrá comienzo el resto de trabajos. En principio llegarán entre finales de febrero y principios de marzo. No obstante, la obra no interferirá en el acto de la Crida, que se podrá desarrollar con absoluta normalidad.

Restauración en las torres de Quart

Este proyecto de restauración dará seguimiento al recientemente acometido en las Torres de Quart, con el objetivo de recuperar el estado del monumento, también aquí, seriamente afectado por el paso del tiempo, el vandalismo y el efecto de las condiciones climáticas de la ciudad. En Quart ha hecho falta ir un paso más lejos e intervenir sobre la fachada debido, entre otras cuestiones, a la presencia notable de hongos, lo que ha precisado un tratamiento mediante biocida, limpieza e hidrofugación.

Asimismo, el estado del revestimiento de las escarpas de las torres de Quart era igualmente deficiente, y presentaba numerosos faltantes de mortero en todos sus lados y pérdida de la pintura. Se debía en la fachada norte al efecto del jardín adyacente (humedad por riego); y en el resto de las fachadas, a su especial exposición a la lluvia y a los comportamientos incívicos (personas que se apoyan en ellas o se suben con patinetes). En este caso, la reparación ha consistido en la renovación del revestimiento de cal de las escarpas.

Incendio en las torres de Serranos

Volviendo a los trabajos actuales en las torres de Serranos, estos se suman a los realizados en 2021 después de que un incendio provocado por unos pirómanos dos años antes y otra serie de actos vandálicos obligaran a restaurar la puerta principal del mismo BIC. Aquel proyecto sacó a la luz elementos históricos como restos de metralla, un nido o una pelota de ‘trinquet’. Aquella intervención alcanzó toda la puerta, aplicando criterios estrictos de conservación y evitando las sustituciones o recomposiciones que no fueran absolutamente necesarias.