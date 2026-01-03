Del "fora yankees" al "ya era hora", las dos manifestaciones en València tras la captura de Maduro

Dos manifestaciones han dividido a València tras el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras ciudades de ese país en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Así que decenas de personas se han concentrado esta tarde en dos convocatorias distintas y simultáneas para condenar, (frente al consulado americano), y para celebrar, (ante el Ayuntamiento de Valencia) los bombardeos de EEUU sobre Venezuela y la detención del presidente por parte del gobierno de Trump.

"Fora yankees d’America Latina"

En una primera convocatoria a las 19 horas organizada por la plataforma bolivariana del País Valencia, Hugo Chávez, cientos de personas han clamado frente al consulado de EEUU blindado por un cordón de agentes de la Policía Nacional contra el imperialismo de Donald Trump y la intervención extranjera en un pueblo soberano, tal como han denunciado. "Lluita obrera, contra el imperialisme", y "fora yankees d’America Latina".

La plataforma ha anunciado otra concentración el 8 de enero a las 19 horas en la plaza de la Virgen para frenar lo que consideran una la agresión imperialista de EEUU. "Instamos a las fuerzas políticas y las organizaciones aliadas a solicitar de urgencia la reunión de instancias internacionales para exigir a los Estados Unidos el fin de esta intervención militar y el respeto a la legalidad internacional", han dicho durante la lectura del manifiesto.

Sandra, una de las asistentes original de Ecuador, acudía para denunciar que "mas allá de ideologías, somos ciudadanas y queremos condenar la agresión brutal, la injerencia extranjera y el secuestro de Maduro y de toda Latinoamérica. Hoy es Venezuela, pero mañana puede ser Brasil, Colombia o Ecuador, quieren expoliar los recursos naturales" reflexionaba. Esto, ha añadido, es la consecuencia de la “intervención en un país soberano, es importante respetar la autodeterminación de los pueblos", concluía la mujer. En la concentración no ha habido casi personas originarias de Venezuela.

Ana, que asistía junto a su pareja a la cita reivindicativa, reflexionaba sobre el ataque bombardeando ciudades militares y la captura de Maduro. "Los cambios vienen de abajo, no por bombardear y secuestrar al presidente cambiarán las cosas".

Durante esta cita de protesta, también han pedido el boicot a Israel y el fin del imperialismo "yankee" con el "patrocinio de Europa". "Están construyendo un relato para justificar la injerencia imperial. Venezuela no está sola, imperialismo fuera", han concluido entre cánticos.

En un ambiente radicalmente distinto, la diáspora venezolana en Valencia, alrededor de un centenar de personas, celebraba y festejaba la detención de Maduro. Con un altavoz, vítores y con una fiesta montada llena de banderas del país, hombres y mujeres celebraban la detención, móvil en mano y retransmitiendo en directo. Sostenían la imagen de Maduro detenido que se ha hecho pública en el día de hoy y se despedían de él. “Ya era hora”, exclamaban unos y otros. Feliz año se deseaban unos a otros.

La oposición celebra a la "Venezuela libre"

En una concentración muy emotiva y festiva, Jennifer celebraba con los suyos la injerencia de EEUU en su país, Venezuela. La mujer llevaba la mítica gorra roja de la campaña de Donald Trump en la que se podía leer “Make America Great Again”. “No encontramos las palabras. Llevábamos 26 años esperando este momento y esta vez lo logramos. Teníamos la esperanza de que EEUU interviniera y lo ha hecho, Trump es entre comillas “nuestro libertador”, admitía. "Estamos agradecidos a Donald Trump y a María Corina Machado porque son los únicos que han logrado que Maduro fuera detenido", añadía. Ahora, decía Jennifer, "empezamos el camino hacia la libertad. Los niños pequeños van a conocer otra Venezuela", zanjaba emocionada.

Georgia, que acudía a la fiesta improvisada con su hija decía estar feliz porque "queremos volver a nuestro país y ahora vemos una ventana de que eso pueda pasar". Al enterarse sintieron alegría y preocupación a partes iguales, pero insiste en que EEUU “hicieron lo que tenían que hacer, fueron a su objetivo y no atacaron a civiles”.

Fèlix, que también llevaba una gorra de la campaña electoral de Donald Trump no cabía en si. “No me lo esperaba, había perdido l esperanza pero ha pasado. Trump es el único que se ha atrevido a hacer algo así en un país extranjero y aunque ño apoyó otras cosas que hace, que abogue por la libertad de los pueblos me parece genial. Si pudiera votarle le votaría”.

Nayra es una venezolana lleva ya muchos años viviendo en España. Le han sorprendido los últimos acontecimientos que han suscitado asombro, dice. En una buena parte de la comunidad venezolana en la Comunitat Valenciana. “A muchos les cuesta de creer, han sido 25 años de dictadura. Hemos venido pensando casi dos años que igual caía el régimen o no caía. Ahora no nos lo creemos, para nosotros es impresionante”, explica.

Sobre la detención de Maduro, dice que "cuando miles de personas tienen que dejar su país a la fuerza por la política, se sienten felices cuando se va el responsable de eso. Ya era hora. Muchos hemos llorado y estamos muy ilusionados, no nos lo creemos", dice.