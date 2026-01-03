Venezolanos en Valencia: "Es un día muy grande por ver a nuestro país libre. Nadie quiere una guerra civil"

Para una parte importante de la comunidad venezolana, los hechos que están pasando en su país tienen un componente de felicidad, tranquilidad y aun incertidumbre. Los pequeños comerciantes son una portavocía acreditada y aunque los hay que prefieren no hablar, otros sí que lo hacen. Los puestos venezolanos en mercados municipales son un espacio donde, desde primera hora de la mañana, acudieron a comentar lo sucedido a miles de kilómetros de distancia. Son personas con todo tipo de circunstancias personales, pero que, en su abrumadora mayoría, si vinieron a València fue a la fuerza, exiliados voluntaria o involuntariamente.

"Hoy hemos sentido un aire fresco, como el 11 de abril. Pero ahora va a ser de verdad". Hablan en los corrillos de una fecha que tienen tatuada en el recuerdo: el intento fallido de derrocar a Hugo Chávez en el año 2002. Ahora hablan con la sensación del punto de no retorno. Ramiro, Mirna, Mercedes... todos se reúnen, se felicitan junto a una panadería venezolana del Mercat de Russafa. "A las siete de la mañana empezamos a ver lo de los bombardeos. Y de verdad se nos cortó el habla de la emoción de poder liberar a Venezuela de una dictadura asesina. Esto no tiene ni palabra. Es uno de los días más felices de mi vida. Todos los venezolanos metidos en chats". Los venezolanos se buscan. "Aquí ha estado esta mañana Alfonso Marquina, que fue diputado y también está muy estaba emocionado. Es que es ver nuestro país libre".

La historia de Ramiro es muchos otros porque "nadie se va queriendo con dos maletas en la mano. Estuvimos amenazados varias veces, no hay seguridad social y salimos cuando no había ni papel higiénico ni medicinas. Pero somos trabajadores, no nos rendimos, no queremos causar daño a nadie. ¿Qué le puedo decir?" asegura mientras brotan lágrimas.

"Nadie quiere una guerra civil"

Venezuela está polarizada. De eso no hay duda. ¿Cómo solucionar el futuro inmediato? "Por lo que nos comentaba el diputado es que ahora va a haber una negociación con la parte menos radical del chavismo. Que es una minoría, un veinte por ciento, pero con ellos se conseguirá sacar a la parte más criminal, entrarían a formar parte de un nuevo gobierno y evitar lo que nadie queremos: ni guerra civil ni enfrentamientos".

Cabello, la clave

La tertulia habla de que la detención de Maduro no es suficiente. De hecho, lo consideran como una pieza menor en el engranaje. Se habla de las familias que pueden negociar, "como los Rodríguez" y los que no pueden quedarse "especialmente Diosdado Cabello" o Padrino López. Mercedes recuerda que "si Estados Unidos ha actuado no es solo por el narcotráfico. Es por todos los ejércitos de terroristas que están allí amparados". Y teorizan sobre el futuro de los chavistas. "Por Diosdado se ofrecen 25 millones. Es que, si se ponen, serán los que están cerca de él los que lo entregarán".

Ni les molesta que un país haya irrumpido en la soberanía de otro país, el suyo. "En 24 años todo fueron elecciones fraudulentas y suerte que ahora, en las últimas, María Corina sí que pudo demostrar, actas en la mano, lo que pensaba el pueblo. Si el diálogo no existe y las votaciones se manipulan, la única forma de salir de una dictadura es la fuerza" dice Ramiro, que lo avala enfundándose una gorra de los Marines de Estados Unidos.

"Volver a casa sin riesgo"

Los exiliados siempre tienen cosas que pensar cuando hay un cambio "que va a llegar seguro". Y es qué hacer: si volver a casa o quedarse donde se ha conseguido la estabilidad. "Estamos aquí, con la vida hecha. Pero el corazón siempre está allí. Quizá siga viviendo aquí, pero ahora podría ir a visitar frecuentemente mis amistades de toda la vida. Esa gente con la que hemos convivido toda la vida. Muchos pensamos en eso: en seguir peleando aquí, pero ahora con la libertad de ir a tu casa sin riesgo".