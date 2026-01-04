Decenas de personas piden en València una transición a una democracia "real" en Venezuela

Decenas de personas llenaron la plaza de la Virgen de València este domingo para celebrar la captura de Nicolas Maduro, presidente de Venezuela, por parte del Gobierno de Estados Unidos que preside Donald Trump en una concentración convocada por la plataforma 'España con VZLA-Hasta el final'. Esta situación, dicen, es un primer paso para iniciar una transición hacia una democracia "real", un momento que llevaban esperando 25 años.

Presencia política

En un domingo lluvioso y frío, los paraguas y las banderas de Venezuela abundaban en la que ha sido el segundo encuentro. Uno que sigue a la cita festiva y espontánea que se formó este sábado en la plaza del ayuntamiento.

La concentración, que este domingo ha tenido un toque más serio, ha contado con la presencia de la líder opositora y exembajadora de Venezuela, María Ponte, quien conformó el Frente Amplio Venezuela Libre de la Comunitat Valenciana en 2018 y se incorporó el año pasado al PPCV. Ponte defendió que el "liderazgo" de Venezuela recae en el excandidato presidencial opositor Edmundo González y la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, "aunque no hayan sido mencionados" en las declaraciones que realizó este sábado el presidente de EEUU, Donald Trump.

A la cita también han acudido representantes del Partido Popular y Vox en el parlamento autonómico y provincial y gran parte del Consell de la Generalitat Valenciana encabezados por la vicepresidenta Susana Camarero y los vicepresidentes Vicente Martínez Mus y Pepe Díez.

Durante los distintos parlamentos a los que se han acercado decenas de familias venezolanas que forman parte de una diáspora de más de 70.000 personas en la Comunitat Valenciana y alrededor de ocho millones de personas en el mundo, se ha celebrado la captura de Maduro, un dictador que querían ver entre rejas según han dicho unos y otros y se ha mirado con esperanza este camino hacia una transición y hacia una democracia real que ahora empieza, tal como han valorado los presentes.

Corina Machado, la líder

Con todo, han llamado a estar vigilantes y han asumido que "vamos a ver cosas que no nos van a gustar, pero tenemos un objetivo y un liderazo y todo eso va en una dirección: la libertad en nuestro país". María Ponte ha confirmado a María Corina Machado como la líder en la oposición y ha tildado a Delcy Rodríguez y al resto del gobierno de Maduro que todavía queda como "unos delincuentes, lo mismo que había hasta ahora". Con todo, confían que lo que viene ahora sea el inicio del "cambio que necesita un país que ha estado secuestrado más de 25 años".

Los que han tomado la palabra se han mostrado reticentes con la figura de Donald Trump pero no se han desmarcado de su injerencia unilateral en el país. De hecho, han señalado que es el único que se ha atrevido a dar un golpe sobre la mesa, tal como han comentado. "Esto no quiere decir que no tengamos temores por las actitudes de Trump. Pero, ¿qué vamos a hacer? Es lo que nos tocó y con eso vamos a trabajar. Haremos lo que podamos y más con lo que tenemos", dijo Ponte, que aseguró que dadas las circunstancias, "tenía que venir uno más fuerte que dijera, 'o sales o te saco'".

La opositora ha sido muy crítica con el Gobierno de España, al que acusa de "atreverse a seguirnos ignorando" y señala que la lucha contra el régimen venezolano y la "libertad" del pueblo, "llegará también en España".

"Muchos claman por el derecho internacional, pero la realidad es que hemos sido invisibilizados y huérfanos durante años, cuando nuestro país ha estado secuestrado y hemos tenido que huir", ha dicho Ponte. En contraposición, el comunicado conjunto que han emitido los gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, en el que condenan la captura de Trump y muestran su preocupación por este tipo de injerencia extranjera en terceros países militares y unilaterales, que consideran un precedente peligroso para la paz.

"Que no se olviden de nosotros, cuando se libere Venezuela no se libera Venezuela, esperamos que sea la liberación de Cuba y la de Nicaragua también, pero va a ser el cambio de toda la región, la estabilización tras un secuestro de más de 20 años", ha continuado la líder de la oposición venezolana en la Comunitat Valenciana.

La concentración, emotiva por momentos con recuerdos a asesinados y torturados dentro del régimen y con historias humanas de los miles de migrantes de Venezuela que dejaron el país forzosamente, también se ha parecido en algunos puntos a un mitin político de los representantes de PP y Vox. Hasta cuatro personas han tomado la palabra durante el acto.

Gritos de “Libertad”

Vicente Barrera y José María Llanos de Vox y Fernando de Rosa y Belén Hoyos de PP han intervenido para mostrar su apoyo al pueblo venezolano al tiempo que han llamado a la diáspora a ser parte de la "resistencia activa contra los socialistas y comunistas en España", ha dicho Llanos, de Vox. "¿Dónde estaba la izquierda cuando pisoteaban vuestros derechos?", ha preguntado al público De Rosa.

Todos los representantes de PP y Vox han recordado que sus respectivas formaciones políticas siempre han apoyado la Venezuela "libre". "Siempre hemos estado a vuestro lado", han insistido, poniendo delante de la afirmación el nombre de su partido, Vox o el Partido Popular. La concentración ha acabado con el canto del himno nacional y gritos de "Libertad".