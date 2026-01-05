La ola de frío está dejando en la ciudad de València temperaturas inéditas. Hoy la temperatura mínima es de tres grados, mañana será de un grado. Esto ha hecho que el ayuntamiento haya dispuesto un plan especial y que las personas sin hogar, muchas veces reticentes a cobijarse en espacios tutelados por las instituciones, no hayan tenido más remedio que cobijarse en los albergues sociales.

Así, los dos centros gestionados por Cruz Roja en València durante los 365 días del año prácticamente están colgando el cartel de completos. El Centro de Atención a Emergencias Sociales (CAES) de la calle Santa Cruz de Tenerife cuenta con 25 plazas y anoche estuvieron todas copadas. En total fueron alojadas en el recurso 19 hombres y 6 mujeres. Mañana se ofrecerán los datos de esta noche, pero la previsión es que vuelvan a estar llenos dado que las temperaturas no dan tregua.

Los albergues sociales de València se quedan sin camas por el temporal de frío / J.M. López

Por su parte, el CAES II, abierto hace escasos meses en la calle Daniel de Balaciart, también rozó el lleno con una ocupación de 18 plazas sobre las 20 previstas. Hasta este recurso ubicado en Benimaclet se desplazaron 15 hombres y 3 mujeres, todas ellas enviadas por la Policía Local o el servicio de atención a las emergencias del Ayuntamiento de València.

En este sentido, cabe señalar que los albergues municipales gestionados por Cruz Roja acogen a personas derivadas de los Servicios Sociales, no a las persona que se presentan en la puerta por iniciativa propia acusando el frío de estos últimos días. Cuando esto ocurre, cuando un usuario acude por su cuenta, se le recomienda que llame a emergencias desde la puerta del centro y el Saus el servicio encargado de tramitar su plaza en un recurso que abre a partir de las 20 de la tarde y cierra a las 8 de la mañana.

Estos no son los únicos albergues habilitados en esta ola de frío. Hay otras asociaciones que también han puesto a disposición de los vecinos y vecinas de la ciudad este recurso de urgencia para las noches más frías del año. Por ejemplo, en el número 39 de la calle Campos Crespo (Patraix) y en horario de 21.30 a 08,00 horas, la Fundación Salud y Comunidad ofrece 30 camas en el Centre el Refugi de acogida nocturna para personas que pernoctan habitualmente en la vía pública. Y Casa Caridad gestiona el centro Doctor Sanchis Bergón con 12 plazas, que además ofrece asesoramiento y acompañamiento social. En total son 87 camas a las que se hubieran sumado otras 10 del CAES III en caso de haberse decretado la alerta roja.

La "Operació Fred" ha llegado este año bastante más pronto que hace doce meses, en la que se anunció el 13 de enero. En 2024, por contra, sí que se activó durante un largo periodo de tiempo, entre el 4 y el 15, por la sucesiva presencia de frentes fríos. Más allá de la atención a estas personas, Emergencias ha recordado tener especial precaución con las estufas eléctricas o de combustión.