Empieza el plazo para el cheque-bebé en València: sube la ayuda por niño nacido

Con el inicio del año s eha abierto también, en la sede electrónica del Ayuntamiento de València, la línea de ayudas por niños recién nacidos, el "cheque bebé", que está planteado como "ayuda municipal destinada al fomento de la natalidad y la conciliación familiar". Tal como se prevé en la convocatoria, cada unidad familiar podrá percibir una ayuda única de 400 euros por cada menor nacido, adoptado o acogido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, lo que supone un incremento de 100 euros respecto a la convocatoria anterior, que era de 300 euros.

Las ayudas cuentan con una dotación presupuestaria total de 1.500.000 euros, para dar respuesta a todas las solicitudes durante el ejercicio en curso. Tal como ha subrayado el portavoz del gobierno local, el concejal Juan Carlos Caballero, se trata de una iniciativa municipal de apoyo a las familias, y de impulso a la conciliación y a la cohesión social, que se conceden mediante procedimiento de concurrencia no competitiva, de manera que se garantiza la igualdad de trato entre todas las personas solicitantes que cumplan los requisitos establecidos.

Mil ayudas en 2025

En su primer año de funcionamiento, desde el 1 de enero de 2025, se han concedido alrededor de 1.000 ayudas por el nacimiento, adopción o acogimiento de otros tantos menores en la ciudad. Para poder beneficiarse de estas ayudas, las personas progenitoras, adoptantes, acogedoras o tutoras del o la menor han de cumplir una serie de requisitos, entre los que se sitúan la acreditación de residencia continuada en València al menos, desde cuatro años antes del nacimiento o inicio de la convivencia por adopción o acogimiento (por lo menos una de las personas responsables del niño o niña); el empadronamiento del o la menor en el municipio de València; y estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En los casos de separación, divorcio o familias monoparentales, podrá ser beneficiaria la persona que conviva con la persona menor en la fecha de la solicitud.

Plazo para pedirlo

El plazo para la presentación de solicitudes es de dos meses a partir de la fecha del nacimiento, adopción o acogimiento. Las solicitudes pueden presentarse de manera presencial, en las juntas de distrito y oficinas de registro y atención a la ciudadanía, así como de forma electrónica, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de València.

El Ayuntamiento resolverá las solicitudes formalizadas, y las ayudas se abonarán en un único pago de 400 euros mediante transferencia bancaria a una cuenta designada. Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones o prestaciones similares otorgadas por otras administraciones o entidades.

Caballero ha recordado que el objetivo de estas ayudas “es aliviar el impacto económico inicial que supone la llegada de un nuevo miembro a la unidad familiar, desde pañales hasta ropa, comida y artículos básicos. Los gastos en los primeros meses son significativos –ha añadido- y este apoyo puede marcar una diferencia”. “Es una forma de igualar oportunidades, ayudando especialmente a aquellas familias con menos recursos para las cuales este importe puede ser clave”, ha subrayado.

El concejal ha concluido reiterando la voluntad del equipo de gobierno local de “fomentar la natalidad”. “Somos conscientes de que muchas parejas retrasan o renuncian a formar una familia debido a la inseguridad económica, y esta medida envía un mensaje claro: en València, las familias cuentan con el respaldo de su Ayuntamiento”, ha afirmado.