Los regalos de Reyes en València... según Compromís

Uno de los regalos: un coche &quot;para vivir los típicos embotellamientos&quot;

Uno de los regalos: un coche "para vivir los típicos embotellamientos" / GMC

El Grupo Municipal Compromís ha elaborado la lista de regalos que, según aseguran y en clave de ironía, proporcionará el equipo de gobierno a la ciudadanía de València, que no son otros que su argumentario de oposición a la gestión de María José Catalá y sus socios: "Más atascos, transporte público que no llega, más contaminación, turismo sin control y menos barrios, menos vecinos y menos ciudad". Todo ello sustanciado en regalos como un pack turístico con sombrero, maleta y cámara de fotos, una careta antigás, un reloj sin manecillas y, por supuesto, un automóvil.

