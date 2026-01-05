Repunta la natalidad en València tras 15 años en caída libre

No llega a ser un baby boom, pero la flecha de la natalidad vuelve a picar hacia arriba en la ciudad de València tras una caída imparable de 15 años. Según los últimos datos, en los hospitales del Cap i Casal nacen una media de 25 bebés al día. A las 0.23 horas del 1 de enero, Carmela fue la primera valenciana en nacer en la provincia de València en 2026. Lo hizo en La Fe y pesó 3,610 kilos. Un año antes, Mariela fue la primera de la provincia, igualmente en el centro hospitalario del barrio de Malilla. Y en 2024 el honor fue para Elara, también niña, también en La Fe. La actividad no cesa, pero sí había frenado sustancialmente.

El Ayuntamiento de València publicó el 29 de diciembre las estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP), que tienen por objeto dar a conocer el número de nacimientos, matrimonios y defunciones en la ciudad. Los datos se vienen recabando desde 1901. En este último balance, con cifras anuales de 2024, se constata el cambio de tendencia. En total se registraron 9.288 nacimientos con lugar de inscripción “València”, muy lejos de los 7.803 nacimientos inscritos en la ciudad en 2023, los 7.628 de 2022, los 7.678 de 2021 y los 7.552 de 2020. La cifra estaba estancada en torno a los 7.500, pero antes de eso la deriva de la natalidad había sido aún peor. Desde el récord del siglo XXI con 10.619 nacimientos inscritos en 2007, la natalidad había ido cayendo en picado año tras año. La cifra actual no se veía en València desde hacía 10 años, en tiempos de crisis económica.

El dato que habitualmente se emplea para medir la tendencia, no obstante, es el vinculado a los nacimientos cuando la madre tiene València como lugar de residencia. Se trata de una cifra inferior, dado que en este caso no se cuentan las madres de pueblos cercanos que acuden a los hospitales de València sin residir necesariamente en la ciudad, o las mujeres extranjeras que aún no han sido empadronadas en València. Levante-EMV contó a mediados del año pasado que el ayuntamiento tenía más de 4.000 empadronamientos especiales denegados o pendientes de tramitar.

Así, aunque el número es más humilde, la tendencia muestra el mismo repunte. En el último balance de 2024 se contabilizaron 5.851 bebés de madres registradas en València. El dato es ligeramente superior al de 2023, donde ya hubo un leve resurgir, consolidando de esa manera el nuevo escenario. Porque desde 2007 con 8766 niños y niñas pendiente había sido descendente. 7.812 nacidos en 2010. 7.344 en 2012. 6.523 en 2015. 6.014 en 2018. 5.642 en 2021. Etc.

Incremento limitado

A falta de saber el dato de 2025, como se ve, la evolución de los nacimientos tiene cierta correlación con los ciclos censales. València tuvo su primer gran repunte de población del siglo XXI en el año 2009 con 815.440 ciudadanos censados, año en el que nacieron más de 8.000 criaturas de madres empadronadas en la ciudad y casi 10.000 fueron inscritas en los hospitales del Cap i Casal. Son los años del primer boom poblacional a todos los niveles. Después hay un desplome a partir de 2011 en empadronamientos, no tanto en nacimientos, y a partir de 2023 se registra un salto en unos y otros, aunque no a la par. Mientras 2024 cierra con 830.606 residentes en València, 15.000 más que en el tope anterior de este siglo, los nacimientos de madres valencianas todavía están muy por debajo de las cifras del 2005 al 2007, cuando sí hubo un auténtico baby boom.

Otro dato revelador en la estadística publicada a principios de semana es la edad con la que se tienen hijos e hijas actualmente. Las mujeres con 35 y 36 años fueron las que más bebés tuvieron -455 y 454 respectivamente-. Es el límite de lo que se conoce como «embarazo geriátrico». Las mujeres de 42 años tuvieron más hijos e hijas que las de 25 años -125 por 124-. La maternidad se va retrasando mientras avanzan las técnicas de reproducción asistida, pero también la precariedad, con los salarios congelados y el precio de la vida disparado. Por comparar, en 2005 la edad media a la que se tenía más hijos eran los 32 años, y en 1985 eran los 27 años, siempre según las estadísticas del Movimiento Natural de la Población en València obtenidas con los microdatos del INE.

Por último, en lo referido a los nacimientos según el país de nacionalidad de la madre, el reparto en 2024 era de 3.973 bebés de madres españolas (el 67,9 %) respecto a 1.878 de madres extranjeras -el ránking por países se alza Colombia con mucha ventaja y por detrás aparecen Brasil, Pakistán, Italia y Ucrania-. En 2015 el porcentaje de madres de nacionalidad española era del 76,5 % y en 2005 del 79 %. Es decir, la migración ha ayudado a contener el desplome de la natalidad en la ciudad de València, pero estos brotes verdes, aún poco significativos, no se corresponden con el subidón de población de la ciudad en los últimos años, disparada hasta los más de 844.000 ciudadanos. De momento, el Cap i Casal sigue siendo más un lugar para pacer que para nacer.