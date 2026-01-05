La cabalgata de Reyes sortea la lluvia en València
Comienza la cabalgata de los Reyes Magos en València. Cientos de niños esperaban esta tarde, pese al frío y la lluvia, la llegada de Sus Majestades al puerto de València.
A su llegada, los tres Reyes han saludado a todos los niños y las niñas que han acudido a recibirlos, y justo después, se han puesto en marcha para arrancar con la cabalgata, que recorrerá esta tarde lsa calles de la ciudad. El tiempo ha dado una tregua a la noche más mágica del año para los más pequeños de la casa y ha permitido celebrar la tradicional cabalgata.
Los pequeños ya están preparados con sus bolsas para llenarlas de todos los caramelos y otros juguetes que Sus Majestades, ayudados de los pajes reales y de toda la comitiva, irán lanzando a su paso por las calles de València.
La Cabalgata de Reyes sortea de momento la lluvia y se desarrolla con puntualidad. La asistencia es menor por lo desapacible de la jornada, pero el festejo se celebra con todos sus alicientes. La policía ha abierto el cortejo a caballo mientras carrozas y acompañantes desfilan por la calle de la Paz.
