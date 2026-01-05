La cabalgata de Reyes sortea la lluvia en València

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Germán Caballero

Lucía Prieto

Moisés Domínguez

València

Comienza la cabalgata de los Reyes Magos en València. Cientos de niños esperaban esta tarde, pese al frío y la lluvia, la llegada de Sus Majestades al puerto de València.

A su llegada, los tres Reyes han saludado a todos los niños y las niñas que han acudido a recibirlos, y justo después, se han puesto en marcha para arrancar con la cabalgata, que recorrerá esta tarde lsa calles de la ciudad. El tiempo ha dado una tregua a la noche más mágica del año para los más pequeños de la casa y ha permitido celebrar la tradicional cabalgata.

Los pequeños ya están preparados con sus bolsas para llenarlas de todos los caramelos y otros juguetes que Sus Majestades, ayudados de los pajes reales y de toda la comitiva, irán lanzando a su paso por las calles de València.

La Cabalgata de Reyes sortea de momento la lluvia y se desarrolla con puntualidad. La asistencia es menor por lo desapacible de la jornada, pero el festejo se celebra con todos sus alicientes. La policía ha abierto el cortejo a caballo mientras carrozas y acompañantes desfilan por la calle de la Paz.

