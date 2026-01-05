Vivir en la calle a bajo cero: Qué recibirán los sintecho que acudan a refugiarse de la ola de frío

No solo techo, sino un auténtico kit de supervivencia es lo que encontrarán las personas que acudan en la Noche de Reyes a los centros de alojamiento especialmente habilitados de cara a la ola de frío que llegará en el tránsito del 5 al 6 de enero. Así, aquellos que opten por entrar en estas salas recibirán también comida caliente, ropa de abrigo, elementos de higiene personal, ducha y lavado de ropa.

Con más de 800 "sintecho" en la ciudad, los rigores de la noche, que se prevé como una de las más duras de los últimos tiempos, por mucho que las previsiones hayan descendido ligeramente (Aemet señala tres grados de mínima) han llevado a activar la operación de puertas abiertas. Que no todos utilizan incluso conminándoles a hacerlo. No son pocos los que prefieren capear la noche sin abandonar su particular zona de confort en diferentes espacios de la ciudad que han acabado por convertirse en albergues al aire libre o, directamente en régimeno de autosuficiencia. Para estos el Ayuntamiento contempla la posibilidad de distribuir ropa de abrigo, especialmente mantas o sacos de dormir, para facilitar a aquellas personas que no aceptan las alternativas de alojamiento.

Campamento espontáneo en el Mercado de Abastos / Moisés Domínguez

Lo cierto es que la oferta municipal, junto con las entidades colaboradoras, es de 600 plazas, lo que supone que gran parte de los necesitados tienen a su disposición estos espacios, que pueden convertirse en la totalidad, hasta mil plazas, en caso de que las circunstancias se volvieran extremas, mediante la adquisición de plazas en hostales y albergues.

Miembros de la Cruz Roja, con los lotes de higiene y abrigo / Cruz Roja Valencia

Los principales lugares de acogida, siempre en horarios desde el último tramo de la tare hasta las ocho de la mañana, son los de El Refugi de Campos Crespo, los CAES de Santa Cruz de Tenerife, Daniel Balaciart, Doctor Sanchis Bergón (dirigido por Casa Caridad), y Jardins (de Cruz Roja). En este caso se admiten mascotas, pero abre en caso de llegada de alerta roja.

La "Operació Fred" ha llegado este año bastante más pronto que hace doce meses, en la que se anunció el 13 de enero. En 2024, por contra, sí que se activó durante un largo periodo de tiempo, entre el 4 y el 15, por la sucesiva presencia de frentes fríos.

Más allá de la atención a estas personas, Emergencias ha recordado tener especial precaución con las estufas eléctricas o de combustión.