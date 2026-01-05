El tráfico de València sigue en aumento pese al tapón de Pérez Galdós

Los últimos datos de tráfico de València confirman que, pese a las grandes obras urbanas que afectan a la ciudad —principalmente el eje Giorgeta–Pérez Galdós—, no se ha producido una reducción de la circulación de vehículos. Muy al contrario. Compromís ha advertido de que, tanto en la comparativa con la etapa de gobiernos progresistas como en el análisis anual más reciente, el número de coches que entran y circulan por la ciudad continúa aumentando de manera sostenida.

La comparativa entre noviembre de 2022 y noviembre de 2025 —es decir, entre la última etapa de los gobiernos de Compromís y el periodo con el PP al frente del Ayuntamiento— confirma que el tráfico ha aumentado de forma estructural en la ciudad. En este intervalo, las entradas a València crecen un 4,37%, la circulación por las rondas se incrementa más de un 18%, el tráfico en las grandes avenidas sube cerca de un 7% y el total de vehículos que circulan por la ciudad aumenta casi un 7%. La única excepción vuelve a ser el anillo de Ronda Tránsitos, con un descenso directamente vinculado a las obras.

El concejal Giuseppe Grezzi ha explicado que, en el estudio comparativo de noviembre —los últimos datos disponibles—, entran más vehículos a la ciudad y circulan más por el conjunto de València, con incrementos especialmente destacados en las rondas, las grandes avenidas y el interior urbano. “Las obras, que en teoría deberían poner aún más difícil el uso del coche y desincentivar el vehículo privado, no están frenando la tendencia al alza. Pero si a eso se suma que el transporte público no es una alternativa en València por su mala gestión, el resultado es el previsible: más coches por todas partes. Más humo, más ruido y más contaminación”, ha señalado.

Grezzi ha explicado que la caída previsible del tráfico en el anillo de Ronda Tránsitos, directamente relacionada con las obras de Giorgeta y Pérez Galdós, simplemente ha desplazado los vehículos a otros anillos de la ciudad. “Hay coches desplazados hacia las rondas interiores y las grandes vías, con más congestión y más impacto en los barrios”, ha advertido.

Crecimiento durante el último año del PP

A esta tendencia se suma la comparativa anual entre noviembre de 2025 y noviembre de 2024, ya con gobiernos del PP y Vox, que confirma un crecimiento generalizado del tráfico. En solo un año, las entradas a la ciudad aumentan un 3,14%, las rondas un 8%, las grandes avenidas casi un 12% y el total de vehículos que circulan por València sube cerca de un 7%. La única bajada significativa vuelve a concentrarse en Ronda Tránsitos, condicionada por las obras.

“El patrón es muy claro: con el PP gobernando, el tráfico siempre crece”, ha remarcado Grezzi. Según el concejal de la coalición valencianista, estos datos evidencian la inacción del gobierno municipal en materia de movilidad sostenible. “No hay Zona de Bajas Emisiones, no hay una estrategia para reducir el coche y no hay voluntad de afrontar el problema de la contaminación y la salud pública”, ha denunciado.

Compromís considera que València está pagando las consecuencias de un modelo que ha renunciado a ordenar la movilidad. “Cuando no hay planificación ni decisiones valientes, el resultado es más coches, más atascos y peor calidad de vida para el vecindario”, ha concluido Grezzi.