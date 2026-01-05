València cierra 2025 con una escalada de quejas por suciedad y ruido

La concejala del Grupo Municipal Socialista Elisa Valía ha advertido hoy de que València cierra el año 2025 "en una situación profundamente preocupante", marcada por el "aumento constante de las quejas vecinales" y por una "clara sensación de desgobierno". Valía ha denunciado que la ciudad "está más sucia que nunca", una realidad que, ha señalado, "que están denunciando de forma masiva los propios vecinos y vecinas".

La concejala socialista ha detallado que durante 2025 se han producido incrementos muy significativos en las quejas por falta de limpieza, con un aumento del 38% en junio y del 21% en julio, mientras que en septiembre se registraron más de 4.300 quejas. "Estamos hablando de miles de reclamaciones que reflejan una situación de insalubridad en muchos barrios y una gestión absolutamente fallida de los servicios municipales", ha afirmado.

Valía ha subrayado que este deterioro no se limita a la limpieza viaria. "Las quejas por contaminación acústica también se han disparado sin que el gobierno municipal reaccione. Solo en octubre, el incremento fue del 91%, prácticamente el doble que el año anterior, y aun así la alcaldesa sigue sin tomar medidas", ha denunciado.

"La ciudad cierra 2025 prácticamente en situación de desgobierno. Aumentan las quejas por suciedad, la ejecución de las inversiones es paupérrima y no hay una sola política eficaz que corrija el rumbo. Mientras tanto, la señora Catalá está más preocupada por sus problemas internos y por sus intereses de partido que por gobernar València", ha criticado la concejala socialista.

Valía ha señalado además que la "cara más dura" de esta falta de gestión es la situación de la vivienda. "El coste de la vivienda en València ha marcado un incremento interanual del 18,3%, seis veces por encima de la inflación, una realidad que está asfixiando a miles de familias. La inacción del gobierno de María José Catalá está provocando un enorme sufrimiento en los hogares valencianos, que ven cómo se priorizan los intereses de empresas que especulan con la vivienda mientras se pretende cargar esos beneficios sobre las espaldas de la ciudadanía", ha afirmado.

Por último, la edil ha concluido que "el balance de 2025 para València no puede ser peor". “Más suciedad, más ruido, más quejas y menos inversión. Este es el resultado de un gobierno que ha renunciado a gestionar la ciudad y que está dejando a los vecinos y vecinas completamente abandonados”, ha finalizado.