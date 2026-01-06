"¿En qué tradición bíblica aparece la diosa Selene?"

PP y Vox introdujeron algunos cambios en la Cabalgata de Reyes de 2023, su primer año de gobierno. Entre otras novedades, suprimieron personajes creados en clave valenciana, como la Missatgera Caterina, que había sustituido al Cartero Real, para darle buena parte del protagonismo a la Adoración, Jesús, la Virgen y San José. Entonces, los partidos conservadores suprimieron los personajes valencianos "por no ser elementos bíblicos", y el concejal Pere Fuset, de Compromís, se preguntó: "¿En qué evangelio aparece Maléfica?".

Una ironía navideña que va camino de convertirse en tradición. Tras la Cabalgata de este lunes, Fuset ha anunciado que llevará a la próxima Comisión de Cultura diversas preguntas dirigidas al gobierno de Catalá relacionadas con el desfile. En primer lugar, preguntará por la no participación de ninguna banda de música de la ciudad, "un hecho inédito que ha provocado malestar". En segundo lugar, preguntará a Catalá sobre la coherencia de incorporar, en una cabalgata anunciada como bíblica e histórica, a la diosa griega Selene. "Resulta hipócrita que se censuraren personajes valencianos por no ser bíblicos mientras la Sagrada Familia desfilaba bajo alfombras de Ikea y se contrate a una diosa de la mitología griega", ha dicho el valencianista, que de nuevo preguntará "en qué tradición bíblica aparece Selene y si el gobierno considera una herejía su inclusión".