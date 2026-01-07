Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avería metroDónde ha caído el NiñoTragedia en IndonesiaRebajas ValenciaPeatonalización Jorge JuanMujer sin hogar ValenciaProfesiones bajos salariosFran Rivera y Vito Quiles
instagramlinkedin

El ayuntamiento deniega el permiso para celebrar un acto de la Semana Santa Marinera

El consistorio no autoriza a ocupar la plaza de la Sal del puerto de València para una jornada de convivencia porque "no va vinculada a una festividad tradicional o de interés general"

Imagen de la Semana Santa Marinera del año pasado

Imagen de la Semana Santa Marinera del año pasado / Fernando Bustamante

Marina Falcó

Marina Falcó

València

Después de 15 años celebrándola, este año la Asociación de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera no podrá festejar este sábado, 10 de enero, la tradicional jornada de convivencia de todas las hermandades y cofradías, porque, según la resolución emitida por el Ayuntamiento de València, este acto "no va vinculado a una festividad tradicional o de interés general". Esta jornada incluía una comida popular y una actuación musical, entre otras actividades, en la plaza de la Sal del Puerto de València.

Según la resolución municipal, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, tampoco el espectáculo musical de la jornada, que reúne a cientos de personas desde hace quince años, puede celebrarse en esta ocasión pese a ser sábado (uno de los requisitos establecidos por la normativa). Tal espectáculo no estaría motivado "por festividades patronales, locales o fiestas singulares de un barrio o pedanía". La única excepción a esas fiestas serían "las festividades tradicionales de Fallas y Feria de Julio, así como en la festividad de San Juan".

Finalmente, otra de las razones por las que la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera ha recibido la negativa municipal es porque la comida y el concierto programados supondrían "una importante afección al espacio público... en unas fechas que, como consecuencia de la celebración de otros múltiples festejos de la ciudad, existe una notable saturación de ocupaciones que limitan el uso común general de las vías públicas", a lo que se le une el hecho de que no se contarían con efectivos de la Policía Local de València y servicios de emergencia suficientes, ya que estos deben atender otras "actuaciones prioritarias".

Dónde está la plaza de la Sal de València

Mapa de

Ante esta negativa, el concejal de Compromís, Pere Fuset, ha calificado la decisión del Ayuntamiento de “injustificable”, especialmente porque se trata de una actividad “plenamente consolidada, con todos los trámites hechos correctamente y que nunca había generado conflictos ni problemas de convivencia”.

El edil valencianista ha señalado directamente a la concejala de Fiestas de VOX, Mónica Gil, a quien acusa de “volver a ponerse de perfil ante un nuevo conflicto que afecta a una fiesta de València de primer nivel”.

Este rechazo sigue la estela marcada por la polémica negativa inicial del Ayuntamiento de València a la celebración de las Cabalgatas de Reyes de numerosas fallas y asociaciones de vecinos, quienes vieron cómo sus desfiles navideños fueron prohibidos, en un principio, por la falta de agentes de policía para hacer las labores de control. Más tarde el consistorio rectificó y autorizó estas cabalgatas, firmando los permisos correspondientes 'in extremis' y faltando menos de una semana para su celebración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents