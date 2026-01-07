El ayuntamiento deniega el permiso para celebrar un acto de la Semana Santa Marinera

Después de 15 años celebrándola, este año la Asociación de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera no podrá festejar este sábado, 10 de enero, la tradicional jornada de convivencia de todas las hermandades y cofradías, porque, según la resolución emitida por el Ayuntamiento de València, este acto "no va vinculado a una festividad tradicional o de interés general". Esta jornada incluía una comida popular y una actuación musical, entre otras actividades, en la plaza de la Sal del Puerto de València.

Según la resolución municipal, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, tampoco el espectáculo musical de la jornada, que reúne a cientos de personas desde hace quince años, puede celebrarse en esta ocasión pese a ser sábado (uno de los requisitos establecidos por la normativa). Tal espectáculo no estaría motivado "por festividades patronales, locales o fiestas singulares de un barrio o pedanía". La única excepción a esas fiestas serían "las festividades tradicionales de Fallas y Feria de Julio, así como en la festividad de San Juan".

Finalmente, otra de las razones por las que la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera ha recibido la negativa municipal es porque la comida y el concierto programados supondrían "una importante afección al espacio público... en unas fechas que, como consecuencia de la celebración de otros múltiples festejos de la ciudad, existe una notable saturación de ocupaciones que limitan el uso común general de las vías públicas", a lo que se le une el hecho de que no se contarían con efectivos de la Policía Local de València y servicios de emergencia suficientes, ya que estos deben atender otras "actuaciones prioritarias".