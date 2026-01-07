Catalá y Pérez Llorca forman un frente común por Serrería y el Plan Sur Metropolitano

La visita institucional de Juanfran Pérez Llorca al Ayuntamiento de València se ha concretado un despacho de más de media hora para abordar las cuestiones que afectan a València y, por añadidura, a la Comunitat Valenciana. La primera edil ha puesto dos cuestiones sobre la mesa que elevarán a una tercera institución.

En primer lugar, la alcaldesa le ha trasladado al president la necesidad de que la Generalitat siga apoyando una de las grandes reivindicaciones del consistorio y todos los vecinos: el soterramiento de las vías de Serrería. "El gobierno de Pedro Sánchez sigue sin mover un dedo. Ha faltado a su palabra, algo de lo que poco nos podemos extrañar, y discrimina a la ciudad de València en un proyecto que es fundamental para eliminar una cicatriz ferroviaria en la zona de expansión de la ciudad y en la conexión final de València con el mar", ha dicho Catalá.

En segundo lugar, la alcaldesa ha solicitado que "la comisión mixta de la dana aborde la necesidad de ejecutar el Plan Sur Metropolitano con urgencia. Es importante que hayamos aprendido de lo que hemos vivido y que ese aprendizaje se traduzca en una inversión potente del Gobierno de España en infraestructuras que generen seguridad y tranquilidad a todos los vecinos del área metropolitana y de València", ha añadido.

Más allá de esta alianza de los dos líderes populares para presionar al Gobierno central, la alcaldesa ha querido glosar las inversiones autonómicas en el Cap i Casal. Catalá ha afirmado que “la Generalitat está invirtiendo más de 30,6 millones de euros en la construcción de dos nuevos colegios, que son el CEIP Malilla y el Colegio Santo Ángel de la Guarda. Además hay inversiones autonómicas para la ampliación y reforma de los centros educativos CEIP Lluís Vives, CEIP Salvador Tusset, CEIP Raquel Payà y CEIP Teodoro Llorente.

En materia de inversiones sanitarias, Catalá ha agradecido que "la Generalitat haya sido sensible a la petición de este Gobierno municipal y el Hospital Arnau de Vilanova no se vaya a desmantelar. Ahora se convertirá en un centro especializado de crónicos y el nuevo complejo sanitario de Campanar tendrá un hospital con 500 camas y un presupuesto de 400 millones de euros. También estas obras están en marcha y, además, se va a invertir en la reforma y ampliación de otros centros sanitarios en la ciudad".

Finalmente, la alcaldesa también se ha referido al hecho de que "hoy mismo se enviará a contratación para su licitación el camino ciclopeatonal del tramo Europa del Jardí del Túria, que permitirá una conexión directa para peatones, ciclistas y deportistas entre los barrios de Camins al Grau, Natzaret y Les Moreres". Se trata de una inversión conjunta que supera los dos millones de euros.

Por su parte, el president de la Generalitat, Pérez Llorca, se ha referido a la situación de la vivienda como "uno de los graves problemas que existen en este país y en esta comunidad", y ha añadido que "queremos aportar nuestro granito de arena con el Plan Vive". En este sentido, el president ha añadido que ha solicitado al Gobierno de España que se sume al plan, "incluso con una aportación económica importante que nos ayude".