Denuncian la oleada de robos continúa en los Pobles del Nord

Aparcar el coche en la calle se ha convertido poco menos que un suplicio para los vecinos del distrito de Pobles del Nord de València. No especialmente por la falta de plazas de parking sino porque en los últimos meses alguno de ellos amanece con los cristales rotos y sin parte de las pertenecias que se guardan en el interior. Esto se desprende de la denuncia que Compromís lanza ante los últimos robos sufridos por vecinos de Poble Nou en sus propios vehículos.

La coalición valencianista asegura que estas pedanías "siguen viviendo una situación de inseguridad mientras el Ayuntamiento de València no ha puesto en marcha ninguna medida nueva para frenar una situación que se arrastra desde hace meses".

La concejala Lluïsa Notario ha recordado que el primer partido de la oposición ya llevó esta problemática a la Junta de Distrito de Pobles del Nord del pasado mes de diciembre mediante una moción concreta, con medidas claras e inmediatas, que PP y Vox rechazaron formulando una alternativa descafeinada. “Lo que está pasando hoy en los Pobles del Nord es consecuencia directa de aquel rechazo. Pusimos propuestas sobre la mesa y el gobierno decidió ignorarlas”, ha afirmado.

Notario ha subrayado que Compromís reclamó refuerzo de la presencia policial, coordinación real entre los cuerpos de seguridad y un plan específico adaptado a la realidad de los pueblos. “No eran ocurrencias ni alarmismo, eran medidas sensatas ante una situación que el vecindario vive con angustia”, ha remarcado, al tiempo que ha criticado que el Ayuntamiento optara por “minimizar el problema y mirar hacia otro lado”.

El PP negó la gravedad del asunto en la pasada junta, asegurando —tal y como recoge el acta— “que no se puede hablar de inseguridad” porque, según dice, no existe una alarma generalizada. Llega a afirmar que se trata de hechos “puntuales” y que no hay que generar preocupación. “Es una estrategia clásica de desactivación del problema: si no reconoces el conflicto, no tienes la obligación de actuar”, lamenta Notario.

El PP defendió que ya existen reuniones periódicas con las fuerzas de seguridad y que la coordinación “ya existe”, sin aportar ningún dato concreto, ningún refuerzo específico ni ningún cambio operativo. “Es decir, no plantea ninguna medida nueva ante una situación que el vecindario percibe como empeorada”, lamenta.

Y el PP también desautorizó al vecindario de manera implícita. “Cuando el PP dice que no se puede generar alarma social, el mensaje de fondo es que las quejas vecinales son exageradas o infundadas. No escucha, no contrasta y no asume que la percepción de inseguridad también es un problema político y social que hay que abordar”, asegura la concejala del segundo partido de la ciudad.

Según la concejala, la sensación de abandono es cada vez mayor. “Cuando entran a robar en los coches o entran con las familias dentro de casa y la única respuesta institucional es decir que no pasa nada, el mensaje es devastador. Eso también es inseguridad”, ha asegurado.

Un vecindario harto de no ser escuchado

Desde la coalición valencianista alertan de que la paciencia del vecindario está al límite. “Los Pobles del Nord no pueden seguir siendo el rincón olvidado de València”, ha afirmado Notario, que ha insistido en que la seguridad “no se resuelve negando los hechos, sino actuando con responsabilidad y coordinación”.

Compromís advierte de que continuará exigiendo explicaciones y actuaciones inmediatas. “El gobierno municipal tuvo la oportunidad de actuar cuando se lo pedimos en la Junta de Distrito. Prefirió decir que no pasaba nada. Hoy, los robos continúan, y la responsabilidad política es clara”, resume la concejala.