María Pérez se despide del Ayuntamiento lamentando no tener el Corredor Verde y la Zona de Bajas Emisiones

La concejala socialista María Pérez, que deja el cargo para incorporarse a una empresa privada, se ha despedido del Ayuntamiento de València en un pleno extraordinario en el que ha recibido elogios de todos los grupos políticos y ha lamentado no haber podido sacar adelante el Corredor Verde que el PSPV proponía para el futuro Bulevar García Lorca, al que el PP se opone, y la Zona de Bajas Emisiones, frustrada en el último minuto por Vox. A Pérez le sustituirá en el cargo Dolors López, que tomará posesión cuando se hayan hecho todos los trámites ante la Junta Electoral de Zona, bien en otro pleno extraordinario, bien en el pleno ordinario de final de mes.

En su despedida, la ya exconcejala socialista ha agradecido el trabajo de sus más cercanos colaboradores y de los distintos portavoces, especialmente a Compromís, a los que ha calificado como "magníficos vecinos de destierro" por su obligado traslado a dependencias de la calle Convento Sant Francesc. Así mismo, ha lamentado que la política no tenga el mismo tono en las sesiones plenarias que en las conversaciones privadas.

Bien colectivo

A su juicio, "las ideas no pueden quedar en nada simplemente porque vengan de otros", ni la política debe ser poner "parches" a las cosas, sino atender a todos los barrios y pensar siempre en el colectivo. En este sentido, Pérez ha lamentado que no hayan podido salir adelante en este tiempo dos proyectos que considera básicos para la ciudad, que son el Corredor Verde y la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que debía estar implantada a finales de año y que ahora tiene de prórroga hasta finales de 2026. Ha dicho sentir "frustración", porque las cosas podían haber sido diferentes.

Su compañero Borja Sanjuan, portavoz del Grupo Socialista, ha destacado de María Pérez su capacidad y su valentía para "bajar el tono" de la Política. "En el ayuntamiento, con María, se respira mejor", ha dicho. Y en la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Compromís, Papi Robles, que ha mostrado su admiración por los conocimientos de la exconcejala socialista y la ha emplazado a verse dentro de año y medio cuando la ahora oposición recupere el gobierno municipal.

Para terminar, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha agradecido que esta sea la tercera despedida de concejales en el Ayuntamiento de València (antes salieron Joan Ribó y Sandra Gómez) y las tres hayan sido "despedidas agradables". De Pérez ha destacado su "formación, nivel y amabilidad" y ha puesto en valor su valentía al querer formar parte de la "gran familia" que es el Ayuntamiento de València.

En lugar de María Pérez entrará en el Grupo Socialista la número 9 de la lista, Dolors López, una profesional de la educación muy volcada en los últimos años en el tema de la salud mental. Su toma de posesión se producirá en un próximo pleno, ya que la Junta Electoral de Zona tiene que tramitar la renuncia al acta de María Pérez y autorizar la nueva incorporación.