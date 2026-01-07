Los vecinos suspenden la peatonalización provisional de Jorge Juan

El primer proyecto de peatonalización del gobierno municipal de PP y Vox en el centro de València se les ha atragantado. Durante las fiestas navideñas se ha ensayado mediante una suerte de urbanismo táctico el cierre provisional al tráfico de la calle Jorge Juan, perpendicular a Colón. Esta acción, anunció la alcaldesa María José Catalá a mediados de diciembre, serviría como prueba piloto para valorar una futura peatonalización de este eje comercial. Ayer fue el último día de examen. Y los vecinos le han puesto un rotundo suspenso.

Sonia Ferrandis, de la asociación vecinal del Ensanche (Pla del Remei - Gran Vía) señala que durante la prueba navideña los vecinos han observado “un aumento del tránsito peatonal y retenciones importantes de tráfico en las calles Colón, Conde Salvatierra y Sorní, con colas que llegaron hasta Gran Vía y Porta de la Mar”. El caos en la movilidad es el principal argumento para rechazar la peatonalización. “Por ejemplo, la gente que quiere meter el coche en el parking de Conde Salvatierra, si está lleno, empieza a dar vueltas por Sorní, Colón, Hernán Cortés y empieza a montar el caos simplemente porque no pueden moverse”, relata la portavoz vecinal.

Los peatones toman la calzada el último día de peatonalización de Jorge Juan / J.M.López

La supresión de Jorge Juan ha hecho que todos los coches que circulan desde Sorní desemboquen en Colón, arteria cuyo tráfico ya se había venido incrementando desde la reversión del doble carril bus taxi para darle más cancha al vehículo privado. Tampoco pueden acceder desde la perpendicular Cirilo Amorós para coger más abajo Gran Vía del Marqués del Turia. Son los únicos flujos de tráfico que recoge esta calle de escasos 400 metros.

Pero la movilidad no es el único motivo por el que los vecinos descartan la peatonalización definitiva. Les preocupa además que el cierre completo desemboque en un “aumento de usos intensivos del espacio público, como terrazas de hostelería. O una ocupación por manteros que podrían afectar a la convivencia y la accesibilidad”. También hablan de “personas sin hogar que se quedan pidiendo en la calle o durmiendo cuando las tiendas cierran”.

Asimismo, Ferrandis señala en su balance que el uso peatonal durante las fiestas navideñas ha sido, a su juicio, menor del previsible, y buena parte de la gente que atravesaba esta calle comercial con marcas de renombre se han mantenido por las aceras pese al vallado en los extremos y la Policía Local que mañana, tarde y noche ha velado por la seguridad de los paseantes frente a la posible confusión de los conductores.

Finalmente, desde la asociación del Ensanche explican que el ayuntamiento les ha asegurado que la peatonalización de la calle durante las Navidades “es una acción puntual” y que durante este periodo se medirán el tráfico, la afluencia de vehículos y el uso del espacio público, cuyos resultados les serán remitidos. “Nos ha garantizado que si los vecinos no estamos a favor de una peatonalización definitiva, esta no se llevará a cabo. Nuestra asociación prefiere la opción de ampliación de las aceras, siguiendo el modelo de calles adyacentes”, resuelven.

Preguntados por el presente y el futuro peatonal de Jorge Juan, en la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia se suman a la petición de los vecinos. “Nosotros hemos sido precursores del desdoblamiento de aceras de los ejes perpendiculares a Colón, que ha sido un éxito total porque son más paseables y los bajos vacíos se han llenado de tiendas”, dice Borja Ávila, presidente de la asociación. “Siempre hemos trasladado que Jorge Juan está comercialmente hecha porque ya se actuó hace años, y apoyamos la idea de hacer desdoblamiento de aceras para que la unidad de imagen sea la misma. Pero creemos que hay otras cosas prioritarias”, afirma.

De ese modo, los comerciantes mueven el foco y lo sitúan sobre otros dos puntos: Grabador Esteve y Cirilo Amorós. Para la primera ya se han conseguido presupuestos participativos. Para la segunda reclaman una intervención que la actualice y ponga en valor el comercio local. “Se habla mucho de Colón pero es un eje de franquicias que no le da personalidad a la ciudad. Son las mismas marcas que están en otra ciudad. Cirilo Amorós es donde hay que centrarse ahora para rematar el ensanche”, insisten los comerciantes.