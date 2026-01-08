Alerta en los gimnasios de València: aumenta exponencialmente el uso de anabolizantes

Los jóvenes -adolescentes y adultos jóvenes- han cambiado el botellón por las rutinas de entrenamiento. Los gimnasios inundan las calles de València y prácticamente a cualquier hora puede verse a través de los escaparates de los centros deportivos a gente haciendo burpees, búlgaras o jalón al pecho mientras unos auriculares enmarcan sus cabezas y pelean por realizar el ejercicio con más o menos técnica.

Nada que objetar al hecho de apostar por una vida menos sedentaria y que mejore la condición física del personal. El problema surge cuando, frente a la presión social, la búsqueda de la perfección física y una ejecución de las repeticiones propia de un entrenador profesional se vuelve una obsesión y se recurren a sustancias dopantes que suponen un verdadero riesgo para la salud.

POr esta razón, la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València lanzará la campaña 'Deporte Seguro' para prevenir el uso de anabolizantes entre los jóvenes de la ciudad, dirigida también a familias, profesionales del ámbito deportivo y agentes educativos, con la finalidad de reforzar la detección precoz y reducir las conductas de riesgo asociadas al consumo de sustancias.

Esta iniciativa contempla acciones informativas accesibles y adaptadas al lenguaje juvenil para desmontar mitos y promover estilos de vida saludables. También incluye formación específica para monitores, entrenadores y personal deportivo en prevención y detección precoz; materiales divulgativos basados en evidencia científica para desmontar mitos sobre el uso de anabolizantes; protocolos de intervención temprana y derivación a recursos especializados, así como acciones de promoción de la autoestima, la imagen corporal positiva y el ocio saludable.

Su difusión será "amplia" y visible en el espacio público y en los canales que utiliza la ciudadanía, especialmente la gente joven. De este modo, se podrá ver en mobiliario urbano, en el canal EMTV y en las redes sociales municipales del 12 de enero al 8 de febrero. Asimismo, se implantará progresivamente en los gimnasios municipales mediante acciones de información y sensibilización dirigidas a personas usuarias de gimnasios, especialmente jóvenes, según ha informado el consistorio en un comunicado.

"Queremos que cualquier joven que entre en un gimnasio municipal encuentre un entorno seguro, informado y libre de sustancias dopantes", ha asegurado la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, que ha destacado que esta iniciativa "situará a los gimnasios municipales como espacios de prevención, sensibilización y promoción de la salud".

Torrado ha resaltado que este programa "pionero" nace de una preocupación "real y creciente" y cuyo objetivo es prevenir y reducir el consumo de esteroides anabolizantes y otras sustancias dopantes entre la población joven usuaria de los centros deportivos.

El acto de presentación de la iniciativa ha contado con la participación de el sociólogo y profesor doctor del departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València, Víctor Agulló, y del médico del Servicio de Adicciones municipal, José Pedro Guallar.

"Cultura de la optimización constante"

Torrado ha señalado que la "cultura de la optimización constante, los modelos corporales idealizados y la difusión de información engañosa, a través de redes sociales, han generado un caldo de cultivo en el que algunos y algunas jóvenes sienten que deben modificar su cuerpo a cualquier precio". "Y es ahí donde aparecen los anabolizantes: sustancias peligrosas, dañinas y, a menudo, adquiridas sin ningún tipo de control", ha indicado.

En este sentido, la edil ha hecho hincapié en que este fenómeno, "aunque pueda parecer lejano o limitado al deporte profesional, está afectando cada vez más a chicos y chicas de nuestra ciudad". "Datos recientes muestran que tanto adolescentes como personas adultas jóvenes han recurrido a estas sustancias con fines estéticos o de rendimiento", ha advertido.

"No hablamos de casos aislados, sino de un problema de salud pública con impacto físico, psicológico y social. Y esta realidad nos obliga, como administración pública, a actuar con responsabilidad, con rigor y con una mirada profundamente preventiva", ha agregado.

Por ello, la titular de Servicios Sociales ha valorado que esta iniciativa "reafirma el compromiso del Ayuntamiento con la protección de la salud de la población joven y garantiza espacios deportivos seguros, éticos y libres de sustancias dopantes": "Queremos fomentar una imagen corporal positiva, reforzar la autoestima y ofrecer alternativas que promuevan la mejora personal sin riesgos".

"Consumo recreativo" en los gimnasios

Por su parte, el profesor Agulló ha explicado que el consumo de estas sustancias "ha dejado de estar circunscrito al deporte de alto nivel para incardinarse en un problema de salud pública, ya que se ha generalizado como consumo recreativo en los gimnasios".

Además, ha subrayado que ahora "asistimos a una cierta banalización de estas sustancias que en un primer momento tenían usos médicos, pero que ya no y su venta, a través de internet y mercados negros no regulados, ha experimentado un crecimiento exponencial que junto a los cánones de belleza amplificados por las redes sociales justifican la oportunidad de esta campaña".

Y ha sostenido que estudios realizados "demuestran que el territorio valenciano es una de las regiones de España con mayores consumos de esteroides y en recientes análisis de aguas fecales se ha detectado su aparición de manera creciente".

Por su parte, el médico municipal José Pedro Guallar ha avisado de que el consumo de esteroides anabólicos "puede acarrear graves riesgos para la salud como problemas cardiovasculares, alteraciones hormonales, daños hepáticos y otros efectos adversos como depresión y agresividad".

"Las consecuencias físicas y psicológicas son importantes, especialmente, cuando el consumo se realiza sin control médico. Además, su adquisición y suministro fuera del ámbito médico constituye un delito contra la salud pública", ha asegurado.