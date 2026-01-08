El ayuntamiento iniciará nuevas mediciones de ruido en Honduras y El Cedro tras confirmarse el rechazo judicial a la ZAS

El Ayuntamiento de València realizará nuevas mediciones de ruido en las zonas de ocio de la plaza Honduras y El Cedro después de que los tribunales hayan confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que echaba por tierra la imposición de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) al haber utilizado apenas un sonómetro para hacer las mediciones en toda el área en cuestión. El tribunal sugería hacer mediciones más completas para poder iniciar el trámite de esta medida, que protege el descanso de los vecinos y comporta serias limitaciones de licencias y horarios para los locales de ocio y las terrazas.

La Junta de Gobierno Local dará cuenta hoy de la firmeza de la sentencia y el propio equipo de Gobierno ha confirmado el inicio de nuevas mediciones, pues las que se hicieron en 2022, con el anterior Gobierno, "no fueron suficientes". "El Ayuntamiento de Compromís y PSPV no quiso poner más puntos de medición pese a que los vecinos les advirtieron que eran insuficientes", han asegurado fuentes oficiales.

Trabajos adelantados

En cualquier caso, el equipo de Gobierno ha explicado que después de la sentencia de finales de mayo ya se empezó a hablar con los vecinos, que son los verdaderos interesados en esta medida y quienes la han peleado en los juzgados, para llevar a cabo los nuevos estudios sonométricos. "Antes de que adquiriera firmeza la sentencia empezamos a trabajar con el estudio sonométrico y hasta la fecha hemos realizado los trabajos técnicos previos", ha asegurado el concejal Carlos Mundina, según el cual "durante lo que queda de mes empezaremos con las mediciones sonométricas, que se realizarán en tres o cuatro fases"

La duración de los trabajos será de aproximadamente un año, pero dependerá de diversos factores, entre ellos los meteorológicos, para la validez de los datos, pudiendo tener una duración algo superior.

En principio, en la zona de Honduras habrá 1 sonómetro por fase y en algunas de las fases habrá alguno complementario para puntos más sensibles, ha precisado Mundina. Y en la zona de El Cedro habrá 3 sonómetros por fase y también alguno complementario en puntos más sensibles.