Bioparc extrema las medidas para proteger a los animales de la ola de frío

Bioparc Valencia ha activado medidas extraordinarias para proteger a las distintas especies frente al brusco descenso térmico de estos días. Caldos calientes para primates, camas calefactadas, fuentes de calor en recintos interiores y exteriores o vigilancia de las crías son esenciales. Un plan que se aplica de manera anticipada y que se articula en torno a tres ejes fundamentales: la alimentación, la atención diaria y los sistemas de regulación de la temperatura. El excelente clima soleado de Valencia favorece que los animales puedan disfrutar de sus instalaciones exteriores a la vista de los visitantes.

Asegurar el bienestar de más de 6.000 animales de 150 especies distintas es el reto al que se enfrenta diariamente el equipo de Bioparc Valencia y que estos días, ante la ola de frío que azota Europa, implica la puesta en marcha de acciones excepcionales . Algunos animales como los simios son especialmente sensibles por sus características biológicas y además es vital extremar la precaución con las crías, como es el caso de los elefantes Makena y Malik, los chimpancés Djibril, Cala y Ekon o el “bebé rinoceronte” Kairu.

Cría de gacela bajo una lámpara calefactora. / Levante-EMV

La cocina de animales huele al apetitoso caldo de verduras que en un enorme caldero se prepara cada mañana para gorilas y chimpancés y que se ofrece a lo largo del día junto a otras bebidas como infusiones. Este “extra” reconfortante complementa la alimentación de invierno con mayor aporte energético que se aplica de forma generalizada y preventiva al comienzo del otoño y que tiene como objetivo fortalecer el sistema inmune. El enfoque en la nutrición es básico en la salud y el personal veterinario diseña de manera individualizada las dietas e incluye cuando es necesario suplementos naturales y vitaminas.

Sistemas de calefacción

El diseño de Bioparc incorpora los sistemas de calefacción adaptados a las necesidades de las especies y que se refuerzan ante la actual situación meteorológica. Por la noche, cuando se dan las temperaturas mínimas, los animales descansan en sus instalaciones interiores donde gozan de los ambientes caldeados. Las jirafas disponen de enormes radiadores a los que se añade suelos radiantes para crear “camas” calefactadas para elefantes, gorilas o chimpancés. Lámparas especiales se utilizan para atemperar los cobijos de antílopes nacidos recientemente y los habitáculos donde hibernan las tortugas. Respecto a los recintos exteriores hay habilitadas fuentes de calor para establecer zonas de comodidad calorífica, esto beneficia tanto a grandes simios como a cocodrilos o hipopótamo pigmeo. El hipopótamo común disfruta todo el año del agua por encima de 20ºC, en invierno calentada de forma artificial, como también los hábitats acuáticos de las dos subespecies de cocodrilo que alberga el parque, el del Nilo y el poco conocido “enano”.

Tortugas refugiadas en el interior de una estancia caliente. / Levante-EMV

El excelente clima de Valencia con la prevalencia del sol favorece que, incluso en jornadas tan extremas, durante la mañana las condiciones térmicas sean adecuadas para que los animales aprovechen los espacios a la vista de los visitantes. El personal de cuidado animal sigue las recomendaciones de los organismos internacionales con los protocolos que indican los rangos de temperaturas y actuaciones técnicas según las especies. En este sentido, el chequeo de los termómetros marca el momento en el que disponen de acceso a estas áreas para que puedan elegir dónde permanecer.

Por otro lado, el suministro de la energía requerida en estas atenciones sigue los criterios de sostenibilidad de Bioparc, pues gran parte proviene de elementos propios como paneles solares y la caldera de biomasa.