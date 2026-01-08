Catalá descarta la peatonalización definitiva de Jorge Juan

La calle Jorge Juan no será peatonal. La alcaldesa María José Catalá ha dicho a preguntas de la prensa que atenderá la sensibilidad de los vecinos del Ensanche, esto es, descartar el cierre completo al tráfico y apostar por una remodelación con desdoblamiento de aceras que mejore la seguridad del entorno. Algo que ya se ha hecho en las calles aledañas a sugerencia de la asociación de comerciantes del centro histórico, que calle tras calle han logrado homogeneizar los principales ejes comerciales de València.

"En fechas concretas [Jorge Juan] es una calle con las aceras muy estrechas y en momentos de afluencia como Navidad ahí había cierta dificultad. El motivo del cierre en esta época atendía sobre todo a la gran afluencia de personas que suelen frecuentar esta calle. Ya he escuchado a los vecinos, han mantenido reuniones con el concejal de Urbanismo, con la concejala responsable del distrito y en esas reuniones se nos ha trasladado que ellos apuestan por una reformulación de la calle en cuanto a su planta pero no una peatonalización completa. Nosotros si hemos demostrado algo en los últimos años es que no optamos por la vía de la imposición, sino por la vía del diálogo. Vamos a atender su solicitud. vamos a plantear un proyecto con ellos que mejore la seguridad de la calle y atienda a su sensibilidad", ha avanzado la alcaldesa.

A mediados de diciembre, cuando anunció el cierre provisional, Catalá explicó que se trataba una prueba piloto como paso previo a una peatonalización definitiva, la primera que acometería su gobierno. Sin embargo, como informó ayer Levante-EMV, la Asociación Vecinal del Ensanche (Gran Vía-Pla del Remei) había rechazado el cierre por varios motivos: primero, el posible aumento de usos intensivos del espacio público, como terrazas de hostelería, o "por manteros que podrían afectar a la convivencia y la accesibilidad", afirmaban en la entidad vecinal. Segundo, el aumento del tránsito peatonal y retenciones importantes de tráfico en las calles Colón, Conde Salvatierra y Sorní, algo que, según dicen, han observado estos días colas que llegaron hasta Gran Vía y Porta de la Mar.