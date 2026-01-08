El centro de salud de Benimàmet duplicará su superficie y los espacios asistenciales

La alcaldesa de València, María José Catalá y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, han visitado esta mañana las obras de ampliación del centro de salud de Benimàmet (Pobles de l'Oest).

La nuevas instalaciones que tienen un plazo de ejecución de 18 meses contemplan una ampliación de la superficie hasta doblar la actual -pasando de unos 1.100 metros cuadrados a más de 2.200- y una “reorganización” de las ya existentes. Entre ellas está prevista que se habilite una entrada de urgencias específica y otra para la atención habitual.

Además el centro sanitario aumentará de 16 a 34 los espacios asistenciales, como es el caso de las consultas de medicina general, que pasarán de 10 a 16 (entre las de medicina y enfermería), así como las consultas para la atención pediátrica, que pasarán de las tres actuales a cinco consultas tras la reforma. Asimismo, el área de atención a la mujer también se dotará con nuevas instalaciones y una sala de educación sanitaria. Esta ampliación propiciará también una sala de extracciones con cuatro puestos, salas de curas y de terapias y unidad de trabajo social.

Catalá ha destacado que esta actuación urbanística responde a la demanda vecinal de contar con una mayor dotación sanitaria para las pedanias de Benimàmet y Beniferri que suman una población de 15.000 habitantes.

La alcaldesa ha destacado la rápida tramitación desde el ayuntamiento para agrupar, segregar y ceder los solares a la Conselleria. En esta línea el Conseller de Sanidad, Marciano Gómez ha destacado que la colaboración entre administraciones es fundamental para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos ya que la ampliación se hace sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Valencia, para llevar a cabo “un proyecto de esta envergadura”.

Hospitales al 95 % de ocupación

La visita a las obras de ampliación del centro de salud de Benimàmet llegan en un momento en el que los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana se encuientran especialmente tensionados debido, en gran parte, a la alta incidencia de la gripe que ha vivido un pico de contagios antes de Navidad y que se espera que experimente otro repunte en un breve espacio de tiempo.

Gómez ha señalado que actualmente el número de pacientes afectados por insufiencias respiratorias complejas que requieren de hospitalización se encuentra estable pero han llevado a los hospitales a un nivel de ocupación de entre el 90 y el 95 %.

Las atenciones en urgencias han sido las que más han aumentado, aunque para el conseller se trata de un comportamiento común en estas fechas y que "todos los años se registra una hiperfrecuentación" de este servicio, aunque no debería descartarse que al aumento de las afecciones se sume el hecho de que las citas en el ambulatorio se están danto, en algunos casos, hasta para 20 días vista.